Кто такие «дропы» и как не попасть на крючок мошенников: советы киберполиции — Finance.ua

Кто такие «дропы» и как не попасть на крючок мошенников: советы киберполиции
Злоумышленники придумывают разные схемы для отмывания и легализации средств, полученных незаконным путем. Довольно часто для этого они используют так называемых дропов, которым обещают «легкий заработок».
Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Согласившись заработать, такие люди могут попасть под ряд статей Уголовного кодекса. А это чревато не только штрафами, но и вполне реальными сроками заключения.
Кто такие «дропы»
Это люди, которые соглашаются предоставить мошенникам доступ к своим банковским картам и счетам. За это они получают денежное вознаграждение. Платежные средства используются как транзитные для проведения переводов на разные суммы между другими счетами.
Зачем это мошенникам
Эта схема используется мошенниками для введения потенциальной жертвы в заблуждение, а также чтобы «запутать следы» и усложнить работу правоохранителей при расследовании преступлений.
«Средства, проходящие через счет дропа, могут быть получены преступным путем, в частности — торговлей наркотиками, людьми, оружием и др. Также счета дропов часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей», — предостерегает киберполиция.
Есть два варианта использования «дропов»:
- на постоянной основе — он сам переводит полученные средства куда скажут, оставляя себе определенный процент;
- «разово» — когда человек за разовую плату передает оформленные на него банковские карты, включая пин-коды и доступ к веб-банкингу.
Как мошенники ищут «дропов»
Обычно мошенники ищут «легкую добычу». Это могут быть те, кто готов откликнуться даже на сомнительные предложения, потому что находятся в затруднительном положении и стремятся к быстрому заработку.
Такие предложения чаще всего публикуют на непроверенных сервисах по поиску работы, в соцсетях и мессенджерах.
Игнорируйте предложения работы, если:
- в описании указана необходимость перевода денег между счетами;
- нет других требований к кандидату (образование, рабочие обязанности
и т. д.);
- привлекают большими доходами при малых усилиях;
- не предусматривают личного контакта с работодателем, а только через онлайн-сервисы.
Что делать, если стал «дропом»
Необходимо обратиться за помощью в киберполицию и оставить заявление на сайте в любое время суток.
«А если вы уже успели определенное время поработать „денежным муллом“, рекомендуем прекратить сотрудничество с таким „работодателем“, обратиться в киберполицию, а также в банк, счет в котором был невольно использован для отмывания средств», — пишет пресс-служба.
В Нацполиции напоминают, что хотя «дропам» обещают легкий и быстрый заработок, однако это самое низкое звено преступной схемы, которое разоблачают в рамках расследований одной из первых.
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