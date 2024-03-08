Кто такие «дропы» и как не попасть на крючок мошенников: советы киберполиции — Finance.ua

Кто такие «дропы» и как не попасть на крючок мошенников: советы киберполиции Сегодня 14:13 — Личные финансы

Мошенник

Злоумышленники придумывают разные схемы для отмывания и легализации средств, полученных незаконным путем. Довольно часто для этого они используют так называемых дропов, которым обещают «легкий заработок».

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Согласившись заработать, такие люди могут попасть под ряд статей Уголовного кодекса. А это чревато не только штрафами, но и вполне реальными сроками заключения.

Кто такие «дропы»

Это люди, которые соглашаются предоставить мошенникам доступ к своим банковским картам и счетам. За это они получают денежное вознаграждение. Платежные средства используются как транзитные для проведения переводов на разные суммы между другими счетами.

Зачем это мошенникам

Эта схема используется мошенниками для введения потенциальной жертвы в заблуждение, а также чтобы «запутать следы» и усложнить работу правоохранителей при расследовании преступлений.

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«Средства, проходящие через счет дропа, могут быть получены преступным путем, в частности — торговлей наркотиками, людьми, оружием и др. Также счета дропов часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей», — предостерегает киберполиция.

Есть два варианта использования «дропов»:

на постоянной основе — он сам переводит полученные средства куда скажут, оставляя себе определенный процент;

— он сам переводит полученные средства куда скажут, оставляя себе определенный процент; «разово» — когда человек за разовую плату передает оформленные на него банковские карты, включая пин-коды и доступ к веб-банкингу.

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Как мошенники ищут «дропов»

Обычно мошенники ищут «легкую добычу». Это могут быть те, кто готов откликнуться даже на сомнительные предложения, потому что находятся в затруднительном положении и стремятся к быстрому заработку.

Такие предложения чаще всего публикуют на непроверенных сервисах по поиску работы, в соцсетях и мессенджерах.

Игнорируйте предложения работы, если:

в описании указана необходимость перевода денег между счетами;

нет других требований к кандидату (образование, рабочие обязанности и т. д. );

); привлекают большими доходами при малых усилиях;

не предусматривают личного контакта с работодателем, а только через онлайн-сервисы.

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Что делать, если стал «дропом»

Необходимо обратиться за помощью в киберполицию и оставить заявление на сайте в любое время суток.

«А если вы уже успели определенное время поработать „денежным муллом“, рекомендуем прекратить сотрудничество с таким „работодателем“, обратиться в киберполицию, а также в банк, счет в котором был невольно использован для отмывания средств», — пишет пресс-служба.

В Нацполиции напоминают, что хотя «дропам» обещают легкий и быстрый заработок, однако это самое низкое звено преступной схемы, которое разоблачают в рамках расследований одной из первых.

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