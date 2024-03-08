Кто такие «дропы» и как не попасть на крючок мошенников: советы киберполиции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто такие «дропы» и как не попасть на крючок мошенников: советы киберполиции

Личные финансы
89
Мошенник
Мошенник
Злоумышленники придумывают разные схемы для отмывания и легализации средств, полученных незаконным путем. Довольно часто для этого они используют так называемых дропов, которым обещают «легкий заработок».
Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.
Читайте также
Согласившись заработать, такие люди могут попасть под ряд статей Уголовного кодекса. А это чревато не только штрафами, но и вполне реальными сроками заключения.

Кто такие «дропы»

Это люди, которые соглашаются предоставить мошенникам доступ к своим банковским картам и счетам. За это они получают денежное вознаграждение. Платежные средства используются как транзитные для проведения переводов на разные суммы между другими счетами.

Зачем это мошенникам

Эта схема используется мошенниками для введения потенциальной жертвы в заблуждение, а также чтобы «запутать следы» и усложнить работу правоохранителей при расследовании преступлений.
Читайте также
«Средства, проходящие через счет дропа, могут быть получены преступным путем, в частности — торговлей наркотиками, людьми, оружием и др. Также счета дропов часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей», — предостерегает киберполиция.

Есть два варианта использования «дропов»:

  • на постоянной основе — он сам переводит полученные средства куда скажут, оставляя себе определенный процент;
  • «разово» — когда человек за разовую плату передает оформленные на него банковские карты, включая пин-коды и доступ к веб-банкингу.
Читайте также

Как мошенники ищут «дропов»

Обычно мошенники ищут «легкую добычу». Это могут быть те, кто готов откликнуться даже на сомнительные предложения, потому что находятся в затруднительном положении и стремятся к быстрому заработку.
Такие предложения чаще всего публикуют на непроверенных сервисах по поиску работы, в соцсетях и мессенджерах.

Игнорируйте предложения работы, если:

  • в описании указана необходимость перевода денег между счетами;
  • нет других требований к кандидату (образование, рабочие обязанности и т. д.);
  • привлекают большими доходами при малых усилиях;
  • не предусматривают личного контакта с работодателем, а только через онлайн-сервисы.
Читайте также

Что делать, если стал «дропом»

Необходимо обратиться за помощью в киберполицию и оставить заявление на сайте в любое время суток.
«А если вы уже успели определенное время поработать „денежным муллом“, рекомендуем прекратить сотрудничество с таким „работодателем“, обратиться в киберполицию, а также в банк, счет в котором был невольно использован для отмывания средств», — пишет пресс-служба.
В Нацполиции напоминают, что хотя «дропам» обещают легкий и быстрый заработок, однако это самое низкое звено преступной схемы, которое разоблачают в рамках расследований одной из первых.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.