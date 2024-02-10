Защита от финансового мошенничества: Google создал новое приложение — Finance.ua

Защита от финансового мошенничества: Google создал новое приложение Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Защита от финансового мошенничества: Google создал новое приложение

Google создал новое приложение для защиты пользователей от приложений, используемых для финансового мошенничества. В рамках инициативы усилят защиту от Google Play Protect.

Play Protect будет анализировать и автоматически блокировать скачивание приложений, которые могут использовать конфиденциальные разрешения, часто используемые для финансового мошенничества.

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Сервис будет проверять приложения, установленные не из официальных магазинов, на наличие у них запросов на следующие разрешения:

Receive_SMS

Read_SMS

Bind_Notifications

Accessibility

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В ближайшие несколько недель программу запустят в Сингапуре. Если Play Protect обнаружит, что программа, которую пользователь пытается установить, требует одного или нескольких перечисленных разрешений, установка будет автоматически блокироваться.

Справка Finance.ua:

В Гонконге сотрудник транснациональной компании совершил транзакции на $25 миллионов по просьбе своего руководителя во время видеоконференции. Как выяснилось, остальные участники встречи были дипфейком — творением искусственного интеллекта.

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