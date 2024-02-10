Защита от финансового мошенничества: Google создал новое приложение — Finance.ua
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Защита от финансового мошенничества: Google создал новое приложение

Технологии&Авто
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Защита от финансового мошенничества: Google создал новое приложение
Защита от финансового мошенничества: Google создал новое приложение
Google создал новое приложение для защиты пользователей от приложений, используемых для финансового мошенничества. В рамках инициативы усилят защиту от Google Play Protect.
Play Protect будет анализировать и автоматически блокировать скачивание приложений, которые могут использовать конфиденциальные разрешения, часто используемые для финансового мошенничества.
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Сервис будет проверять приложения, установленные не из официальных магазинов, на наличие у них запросов на следующие разрешения:
  • Receive_SMS
  • Read_SMS
  • Bind_Notifications
  • Accessibility
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В ближайшие несколько недель программу запустят в Сингапуре. Если Play Protect обнаружит, что программа, которую пользователь пытается установить, требует одного или нескольких перечисленных разрешений, установка будет автоматически блокироваться.

Справка Finance.ua:

  • В Гонконге сотрудник транснациональной компании совершил транзакции на $25 миллионов по просьбе своего руководителя во время видеоконференции. Как выяснилось, остальные участники встречи были дипфейком — творением искусственного интеллекта.
По материалам:
mezha.media
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