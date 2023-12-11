Страны G7 договорились совместно бороться с телефонным мошенничеством и рисками ИИ — Finance.ua
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Страны G7 договорились совместно бороться с телефонным мошенничеством и рисками ИИ

Технологии&Авто
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Страны G7 договорились совместно бороться с телефонным мошенничеством и рисками ИИ
Страны G7 договорились совместно бороться с телефонным мошенничеством и рисками ИИ
Министры внутренних дел и безопасности стран «Группы семи» (G7) договорились совместно бороться с международной угрозой организованного телефонного мошенничества и использованием искусства интеллекта (ИИ). Соответствующее совместное заявление было принято 10 декабря по итогам трехдневной встречи в Токио.
Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что одной из главных тем переговоров стало трансграничное организованное мошенничество с использованием телекоммуникаций и растущий ущерб от такой деятельности.
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Так, в Великобритании за 2021−2022 финансовый год путем такого мошенничества преступники похитили около 2,8 миллиарда долларов, что в 11 раз больше, чем в Японии. В США телефонное мошенничество, которым занимаются группы из Южной Азии, привело к ежегодным потерям на сумму около 966 миллионов долларов.
В совместном заявлении также признается, что искусственный интеллект может быть использован для террористических актов или других преступлений и мошенничества. Страны G7 пообещали содействовать обмену информацией с бизнесом и промышленными кругами для улучшения возможностей расследования подобных преступлений. Министры согласились призвать операторов социальных сетей принять меры по предотвращению их использования в преступных целях, в частности, защиты детей от сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию.
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Что касается экономической безопасности, страны G7 договорились тесно сотрудничать, чтобы эффективнее предотвращать утечку чувствительной информации и передовых технологий из государственных учреждений и компаний.
Ранее сообщалось, что страны ЕС и Европарламент согласовали первый в мире комплексный закон о регулировании искусственного интеллекта. Документ открывает путь для юридического наблюдения за технологиями, используемыми в популярных генеративных сервисах искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.
По материалам:
suspilne.media
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