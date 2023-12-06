Искусственный интеллект и дополненная реальность станут основными инструментами для кибератак в 2024 году — Finance.ua

Искусственный интеллект и дополненная реальность станут основными инструментами для кибератак в 2024 году Сегодня 01:31 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект и дополненная реальность станут основными инструментами для кибератак в 2024 году

Исследователи WatchGuard спрогнозировали масштабные кибератаки в 2024 году, которые будут проходить с участием чат-ботов на основе искусственного интеллекта, больших речевых моделей и VR/MR-гарнитур. Детальнее об угрозах для человечества специалисты рассказали в собственном ежегодном обзоре по кибербезопасности.

Представители WatchGuard предупредили пользователей о распространении вишинга — метода телефонного мошенничества, связанного с выманиванием реквизитов банковских карт или другой конфиденциальной информации. Ожидается, что киберпреступники возьмут на вооружение инструменты на основе искусственного интеллекта, автоматизируя задачи, ранее выполнявшиеся вручную.

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Голосовой интернет-протокол (VoIP) и технологии автоматизации упростили массовые коммуникации, но человеческий фактор в операциях вишинга остается неизменным. Впрочем, в WatchGuard спрогнозировали усовершенствование этого метода мошенничества. «Сочетание поддельного аудио и больших речевых моделей, управляемых ИИ и способных вести реалистичные беседы с жертвами, произведет революцию в вишинговых операциях, потенциально устранив потребность в непосредственном участии человека», — подчеркнули исследователи.

Привлекательность гарнитур виртуальной и смешанной реальности (VR/MR) набирает обороты, но вместе с этим неизбежно вызывает интерес со стороны злонамеренных хакеров. Исследователи Threat Lab предусматривают потенциальную эксплуатацию сенсорных данных из этих гарнитур, что позволяет воспроизводить окружение пользователей. В то же время, QR-коды, которые распространены повсюду, могут стать основным объектом кибератак в 2024 году. Поскольку пользователи все чаще следуют за QR-кодами, риск стать жертвой вредоносной ссылки растет, что является новым вызовом для специалистов по кибербезопасности.

Напомним, эксперты кибербезопасности из австралийского Университета Маккуори разработали искусственный интеллект, работающий против мошенников. Разработанный учеными ИИ обманывает телефонных аферистов. Система Apate, названная в честь греческой богини обмана, использует убедительную голосовую генерацию, чтобы разговаривать с реальными мошенниками.

Цель ИИ — отвлечь злоумышленников от настоящих людей и зря потратить их время и ресурсы. Профессор Дали Каафар, исполнительный директор центра кибербезопасности Университета Маккуори, придумал новый ИИ после того, как получил звонок от мошенника. Он решил поиграть с ним и продержал злоумышленника на линии 40 минут.

noworries По материалам:

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