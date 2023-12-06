Искусственный интеллект и дополненная реальность станут основными инструментами для кибератак в 2024 году — Finance.ua
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Искусственный интеллект и дополненная реальность станут основными инструментами для кибератак в 2024 году

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект и дополненная реальность станут основными инструментами для кибератак в 2024 году
Искусственный интеллект и дополненная реальность станут основными инструментами для кибератак в 2024 году
Исследователи WatchGuard спрогнозировали масштабные кибератаки в 2024 году, которые будут проходить с участием чат-ботов на основе искусственного интеллекта, больших речевых моделей и VR/MR-гарнитур. Детальнее об угрозах для человечества специалисты рассказали в собственном ежегодном обзоре по кибербезопасности.
Представители WatchGuard предупредили пользователей о распространении вишинга — метода телефонного мошенничества, связанного с выманиванием реквизитов банковских карт или другой конфиденциальной информации. Ожидается, что киберпреступники возьмут на вооружение инструменты на основе искусственного интеллекта, автоматизируя задачи, ранее выполнявшиеся вручную.

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Голосовой интернет-протокол (VoIP) и технологии автоматизации упростили массовые коммуникации, но человеческий фактор в операциях вишинга остается неизменным. Впрочем, в WatchGuard спрогнозировали усовершенствование этого метода мошенничества. «Сочетание поддельного аудио и больших речевых моделей, управляемых ИИ и способных вести реалистичные беседы с жертвами, произведет революцию в вишинговых операциях, потенциально устранив потребность в непосредственном участии человека», — подчеркнули исследователи.
Привлекательность гарнитур виртуальной и смешанной реальности (VR/MR) набирает обороты, но вместе с этим неизбежно вызывает интерес со стороны злонамеренных хакеров. Исследователи Threat Lab предусматривают потенциальную эксплуатацию сенсорных данных из этих гарнитур, что позволяет воспроизводить окружение пользователей. В то же время, QR-коды, которые распространены повсюду, могут стать основным объектом кибератак в 2024 году. Поскольку пользователи все чаще следуют за QR-кодами, риск стать жертвой вредоносной ссылки растет, что является новым вызовом для специалистов по кибербезопасности.
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Напомним, эксперты кибербезопасности из австралийского Университета Маккуори разработали искусственный интеллект, работающий против мошенников. Разработанный учеными ИИ обманывает телефонных аферистов. Система Apate, названная в честь греческой богини обмана, использует убедительную голосовую генерацию, чтобы разговаривать с реальными мошенниками.
Цель ИИ — отвлечь злоумышленников от настоящих людей и зря потратить их время и ресурсы. Профессор Дали Каафар, исполнительный директор центра кибербезопасности Университета Маккуори, придумал новый ИИ после того, как получил звонок от мошенника. Он решил поиграть с ним и продержал злоумышленника на линии 40 минут.
По материалам:
noworries
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