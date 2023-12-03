Искусственный интеллект пока создает, а не уничтожает рабочие места — исследование ЕЦБ — Finance.ua
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Искусственный интеллект пока создает, а не уничтожает рабочие места — исследование ЕЦБ

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект пока создает, а не уничтожает рабочие места — исследование ЕЦБ
Искусственный интеллект пока создает, а не уничтожает рабочие места — исследование ЕЦБ
Согласно исследованию Европейского центрального банка (ЕЦБ), в выборке из 16 европейских стран доля занятости в секторах, подверженных влиянию ИИ, увеличилась, при этом рабочие места с низкой и средней квалификацией практически не пострадали, а высококвалифицированные должности получили наибольший прирост.
Об этом пишет Forbes.
В то же время Европейский центробанк отметил «нейтральное или немного негативное влияние» на заработные платы и заявил, что оно может увеличиться.

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В банке добавили, что технологии с использованием искусственного интеллекта продолжают разрабатываться и внедряться. Большая часть их влияния на занятость и заработную плату — и, следовательно, на экономический рост и равенство — будет видна со временем.
Напомним, в следующие 10 лет искусственный интеллект может позволить перейти на четырехдневную неделю миллионам людей без потери зарплаты.
Американский предприниматель и один из основателей компании Microsoft считает, что технологии искусственного интеллекта позволят людям перейти на трехдневную рабочую неделю.
По материалам:
dev.ua
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