Искусственный интеллект пока создает, а не уничтожает рабочие места — исследование ЕЦБ Сегодня 05:25 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект пока создает, а не уничтожает рабочие места — исследование ЕЦБ

Согласно исследованию Европейского центрального банка (ЕЦБ), в выборке из 16 европейских стран доля занятости в секторах, подверженных влиянию ИИ, увеличилась, при этом рабочие места с низкой и средней квалификацией практически не пострадали, а высококвалифицированные должности получили наибольший прирост.

Об этом пишет Forbes.

В то же время Европейский центробанк отметил «нейтральное или немного негативное влияние» на заработные платы и заявил, что оно может увеличиться.

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В банке добавили, что технологии с использованием искусственного интеллекта продолжают разрабатываться и внедряться. Большая часть их влияния на занятость и заработную плату — и, следовательно, на экономический рост и равенство — будет видна со временем.

Напомним, в следующие 10 лет искусственный интеллект может позволить перейти на четырехдневную неделю миллионам людей без потери зарплаты.

Американский предприниматель и один из основателей компании Microsoft считает , что технологии искусственного интеллекта позволят людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

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