Meta и IBM создали альянс для разработки общей модели искусственного интеллекта — Finance.ua

Meta и IBM создали альянс для разработки общей модели искусственного интеллекта
Компании Мета Platforms и IBM создали коалицию (AI Alliance) из более 50 компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и исследовательских учреждений, продвигающих ИИ-модель с открытым кодом.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В AI Alliance, членами которого являются компании Intel, Oracle и Токийский университет, заявили, что объединяют свои ресурсы, чтобы поддерживать «открытые инновации и открытую науку» в сфере ИИ.
Члены этого альянса в значительной степени поддерживают открытый исходный код искусственного интеллекта. Такой подход, опирающийся на историю сотрудничества между крупными техническими компаниями, учеными и движением независимых программистов, позволяет предоставлять технологию бесплатно.
В IBM заявили, что с августа работают с Meta Platforms, чтобы объединить организации, которые не были в центре внимания мира, например OpenAI.
«Откровенно говоря, мы были немного недовольны всеобщими дебатами и дискуссиями относительно искусственного интеллекта в течение последнего года», — сказал вице-президент IBM Дарио Гил.
Отмечается, что компании хотят иметь больше поставщиков продуктов ИИ, чтобы снизить риск работы с одним поставщиком, и исследуют другие системы ИИ как жизнеспособные альтернативы.
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