Meta и IBM создали альянс для разработки общей модели искусственного интеллекта — Finance.ua

Meta и IBM создали альянс для разработки общей модели искусственного интеллекта Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

Meta и IBM создали альянс для разработки общей модели искусственного интеллекта

Компании Мета Platforms и IBM создали коалицию (AI Alliance) из более 50 компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и исследовательских учреждений, продвигающих ИИ-модель с открытым кодом.

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В AI Alliance, членами которого являются компании Intel, Oracle и Токийский университет, заявили, что объединяют свои ресурсы, чтобы поддерживать «открытые инновации и открытую науку» в сфере ИИ.

Члены этого альянса в значительной степени поддерживают открытый исходный код искусственного интеллекта. Такой подход, опирающийся на историю сотрудничества между крупными техническими компаниями, учеными и движением независимых программистов, позволяет предоставлять технологию бесплатно.

В IBM заявили, что с августа работают с Meta Platforms, чтобы объединить организации, которые не были в центре внимания мира, например OpenAI.

«Откровенно говоря, мы были немного недовольны всеобщими дебатами и дискуссиями относительно искусственного интеллекта в течение последнего года», — сказал вице-президент IBM Дарио Гил.

Отмечается, что компании хотят иметь больше поставщиков продуктов ИИ, чтобы снизить риск работы с одним поставщиком, и исследуют другие системы ИИ как жизнеспособные альтернативы.

Укрінформ По материалам:

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