IBM и NASA создают модель искусственного интеллекта для погодных программ — Finance.ua

IBM и NASA создают модель искусственного интеллекта для погодных программ 04.12.2023, 00:43 — Технологии&Авто

IBM и NASA создают модель искусственного интеллекта для погодных программ

Технологическая компания IBM и Космическое агентство NASA совместно разрабатывают базовую модель искусственного интеллекта для лучшего анализа погоды и климата.

Об этом пишет Metaverse Post.

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IBM и NASA ожидают, что новая модель искусственного интеллекта будет иметь расширенную доступность, более быстрое время выработки вывода и большее разнообразие данных по сравнению с существующими моделями искусственного интеллекта, такими как GraphCast и Fourcastnet.

Эмуляторы ИИ могут делать прогнозы погоды на основе наборов обучающих данных, но они не имеют другого применения. Они также не могут, как говорят в IBM, «расшифровать физику», лежащую в основе прогнозирования погоды.

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Отмечается, что у новой модели будет повышенная точность в прогнозировании погоды и других климатических программах.

«После обучения модель будет открыто доступна на Hugging Face, что сделает моделирование погоды и климата гораздо более доступным для мирового исследовательского сообщества. Эта работа является частью больших усилий IBM и NASA по разработке базовых моделей, которые могут ответить на некоторые из самых неотложных вопросов о нашем изменяющемся климате и окружающей среде», — написали компании в официальном анонсе.

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