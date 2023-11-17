Microsoft представила свои первые процессоры для искусственного интеллекта — Finance.ua

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Microsoft представила свои первые процессоры для искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Microsoft Azure Maia 100 AI Accelerator
Microsoft Azure Maia 100 AI Accelerator, Фото: Microsoft
Компания Microsoft представила процессоры Azure Maia 100 AI Accelerator и Azure Cobalt 100 CPU, предназначенные для работы искусственного интеллекта.
Об этом пишет Gizmochina.

Чип Maia: ускоритель искусственного интеллекта

Azure Maia 100 AI Accelerator создан для ускорения вычислительных задач искусственного интеллекта, являющихся прямым ответом на растущие затраты, связанные с предоставлением услуг ИИ. Чип разработан для обеспечения службы Copilot и оптимизирован для запуска больших речевых моделей.
Благодаря своим процессорам Microsoft стремится существенно повысить эффективность, решить проблему высокой стоимости услуг искусственного интеллекта и снизить зависимость от поставщиков чипов.
Пятинанометровый Maia 100 будет обеспечивать работу некоторых из самых больших внутренних систем искусственного интеллекта в рамках Microsoft Azure. Именно для Azure и разработан этот чип, поэтому вероятно, что он не будет продаваться другим фирмам.

Azure Cobalt 100 CPU: характеристики

Что касается чипа Cobalt, то это центральный процессор, который разработан для конкурирования с Graviton от Amazon Web Services. Он предназначен для использования в облачной инфраструктуре Microsoft Cloud.
Microsoft Azure Cobalt 100 CPU
Microsoft Azure Cobalt 100 CPU, Фото: Microsoft
Чип содержит 128 ядер Neoverse N2 с 12-канальным контроллером оперативной памяти. Для него используется жидкостное охлаждение.
Поставки процессоров начнутся в начале следующего года в центрах обработки данных Microsoft. Сначала они будут обеспечивать такие сервисы, как Microsoft Copilot и Azure OpenAI Service. Ожидается, что Cobalt не будет ограничен для внутреннего использования.
По материалам:
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