Искусственный интеллект позволит людям выходить на работу трижды в неделю — Билл Гейтс Сегодня 18:39 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект позволит людям выходить на работу трижды в неделю — Билл Гейтс

Американский предприниматель и один из основателей компании Microsoft полагает, что технологии искусственного интеллекта позволят людям перейти на трехдневную рабочую неделю. Таким мнением он поделился в подкасте What Now?, пишет Business Insider.

По мнению Гейтса, благодаря ИИ когда-нибудь может наступить время, где людям «не придется работать так много».

Может существовать мир, где «машины могут производить всю еду и прочее», поэтому людям не нужно работать более трех-пяти дней в неделю, чтобы заработать прожиточный минимум.

Ранее Гейтс уже публиковал собственные мысли по поводу потенциальной угрозы искусственного интеллекта.

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«Я не думаю, что влияние искусственного интеллекта будет таким драматичным, как промышленная революция, но оно точно будет таким же большим, как появление ПК. Программы по обработке текстов не лишили офисной работы, но навсегда изменили ее», — писал Гейтс.

Весной 2023 года Билл Гейтс комментировал письмо с призывом взять паузу в разработке более мощных систем из-за «потенциальных рисков для общества и человечества», которое подписали лидеры и исследователи ИИ после презентации проекта OpenAI GPT-4. По его мнению, призывы приостановить развитие искусственного интеллекта не решат проблему, нужно решать сложные моменты, но «очевидно, что ИИ приносит огромную пользу».

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Напоминаем, что накануне увольнения Сэма Альтмана с должности СЕО OpenAI исследователи компании направили совету директоров письмо с предупреждением о «мощном открытии в области искусственного интеллекта, которое может угрожать человечеству».

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