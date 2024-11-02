Когда паспорт гражданина Украины становится недействительным и требуется его замена — Finance.ua

Когда паспорт гражданина Украины становится недействительным и требуется его замена
Украинцы часто сталкиваются с необходимостью обмена паспорта из-за его повреждения или размагничивания.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объяснили, когда паспорт гражданина Украины считается недействительным и что делать в таких случаях.
Когда паспорт становится недействительным
Согласно п. 108 Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины, утвержденного постановлением Кабмина от 25.03.2015 № 302, паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования.
Согласно постановлению Кабмина № 302 и приказу МВД № 456, паспорт подлежит замене, если он имеет следующие недостатки:
- повреждение, которое мешает визуально идентифицировать личность или прочитать данные;
- повреждение перфорированной серии и номера, не позволяющие установить реквизиты паспорта;
- исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица/наименований органа/штампа/печати;
- повреждения, которые блокируют возможность считывания;
- внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя).
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Также паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае:
- прекращения гражданства Украины или отмены решения о гражданстве Украины;
- когда он заявлен как утраченный или похищенный и принято решение об оформлении нового паспорта;
- оформление паспорта/паспорта образца 1994 года с нарушением требований законодательства (например, вклеивание в паспорт образца 1994 года фотографии самостоятельно владельцем такого документа, другими лицами, не наделенными соответствующими полномочиями
и т. п.);
- неполучения его заявителем в течение года;
- смерти человека, которому был выдан такой паспорт;
- истечения срока его действия или принятия решения об обмене такого паспорта до истечения срока его действия;
- выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт (например, в написании фамилии, имени, отчества, дате рождения
и т. п.);
- когда он подлежит обмену в связи с изменением информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной меняющейся информации. Если на паспорте есть повреждения, блокирующие возможность считывания, его придется заменить).
Юристы также объяснили, как действовать, если, например, лицо оформляет справку ВПЛ, а его паспорт оказался недействительным.
В таком случае можно обратиться за предоставлением услуги по оформлению справки ВПЛ с электронным паспортом в «Дії».
Такой паспорт является аналогом физического паспорта, имеет ту же юридическую силу и должен приниматься всеми органами.
Кабинет Министров сократил с 10 до 7 рабочих дней срок срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины.
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