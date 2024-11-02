Когда паспорт гражданина Украины становится недействительным и требуется его замена — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда паспорт гражданина Украины становится недействительным и требуется его замена

Личные финансы
93
Когда паспорт гражданина Украины становится недействительным и требуется его замена
Когда паспорт гражданина Украины становится недействительным и требуется его замена
Украинцы часто сталкиваются с необходимостью обмена паспорта из-за его повреждения или размагничивания.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объяснили, когда паспорт гражданина Украины считается недействительным и что делать в таких случаях.

Когда паспорт становится недействительным

Согласно п. 108 Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины, утвержденного постановлением Кабмина от 25.03.2015 № 302, паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования.
Читайте также
Согласно постановлению Кабмина № 302 и приказу МВД № 456, паспорт подлежит замене, если он имеет следующие недостатки:
  • повреждение, которое мешает визуально идентифицировать личность или прочитать данные;
  • повреждение перфорированной серии и номера, не позволяющие установить реквизиты паспорта;
  • исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица/наименований органа/штампа/печати;
  • повреждения, которые блокируют возможность считывания;
  • внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя).
Читайте также
Также паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае:
  • прекращения гражданства Украины или отмены решения о гражданстве Украины;
  • когда он заявлен как утраченный или похищенный и принято решение об оформлении нового паспорта;
  • оформление паспорта/паспорта образца 1994 года с нарушением требований законодательства (например, вклеивание в паспорт образца 1994 года фотографии самостоятельно владельцем такого документа, другими лицами, не наделенными соответствующими полномочиями и т. п.);
  • неполучения его заявителем в течение года;
  • смерти человека, которому был выдан такой паспорт;
  • истечения срока его действия или принятия решения об обмене такого паспорта до истечения срока его действия;
  • выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт (например, в написании фамилии, имени, отчества, дате рождения и т. п.);
  • когда он подлежит обмену в связи с изменением информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной меняющейся информации. Если на паспорте есть повреждения, блокирующие возможность считывания, его придется заменить).
Юристы также объяснили, как действовать, если, например, лицо оформляет справку ВПЛ, а его паспорт оказался недействительным.
Читайте также
В таком случае можно обратиться за предоставлением услуги по оформлению справки ВПЛ с электронным паспортом в «Дії».
Такой паспорт является аналогом физического паспорта, имеет ту же юридическую силу и должен приниматься всеми органами.
Кабинет Министров сократил с 10 до 7 рабочих дней срок срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.