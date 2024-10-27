ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира — Finance.ua

ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира Сегодня 19:02 — Мир

ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира, Фото: freepik

Сингапур возглавил рейтинг самых сильных паспортов в мире, сместив Испанию на второе место. Несмотря на это, европейские страны остаются лидерами: кроме Испании, в пятерку сильнейших паспортов также вошли Франция, Италия и Венгрия.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование VisaGuide.

Этот рейтинг считается одним из самых надежных в сфере путешествий наравне с Henley Passport Index. В исследовании оценены 199 стран и территорий по таким критериям, как безвизовый въезд, электронные визы (eVisa) и глобальная мобильность граждан.

Лидеры рейтинга

Исследователи используют свой показатель значимости пункта назначения (DSS), чтобы присвоить каждому паспорту уникальное значение.

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Паспорт Сингапура официально самый сильный паспорт во всем мире — с оценкой 91,27 из 100 возможных баллов по состоянию на сентябрь 2024 года.

На втором месте — Испания с результатом 90,60 балла, за ней — Франция с результатом 90,53 балла.

Третье и четвертое место занимают итальянский и венгерский паспорта, получившие 90,31 и 90,28 балла соответственно.

Это хорошая новость для Европы в целом, ведь в первую двадцатку попала только одна страна не с континента — занимающая 15-е место Япония на той же позиции, что и в прошлом году.

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Германия, Австрия, Нидерланды, Швейцария и Австрия замыкают топ-10 рейтинга.

Стоит отметить, что Украина заняла 65 позицию рейтинга с 72.71 баллами из 100 возможных. Тем временем россию можно увидеть на 95-й строчке с 48.18 баллами.

Напомним, в рейтинге самых сильных паспортов мира компании Henley & Partners Украина занимала 30-е место — 148 направлений без получения предварительной визы.

Обозреватель По материалам:

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