ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира — Finance.ua

ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира
Сингапур возглавил рейтинг самых сильных паспортов в мире, сместив Испанию на второе место. Несмотря на это, европейские страны остаются лидерами: кроме Испании, в пятерку сильнейших паспортов также вошли Франция, Италия и Венгрия.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование VisaGuide.
Этот рейтинг считается одним из самых надежных в сфере путешествий наравне с Henley Passport Index. В исследовании оценены 199 стран и территорий по таким критериям, как безвизовый въезд, электронные визы (eVisa) и глобальная мобильность граждан.
Лидеры рейтинга
Исследователи используют свой показатель значимости пункта назначения (DSS), чтобы присвоить каждому паспорту уникальное значение.
Паспорт Сингапура официально самый сильный паспорт во всем мире — с оценкой 91,27 из 100 возможных баллов по состоянию на сентябрь 2024 года.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
На втором месте — Испания с результатом 90,60 балла, за ней — Франция с результатом 90,53 балла.
Третье и четвертое место занимают итальянский и венгерский паспорта, получившие 90,31 и 90,28 балла соответственно.
Это хорошая новость для Европы в целом, ведь в первую двадцатку попала только одна страна не с континента — занимающая 15-е место Япония на той же позиции, что и в прошлом году.
Читайте также
Германия, Австрия, Нидерланды, Швейцария и Австрия замыкают топ-10 рейтинга.
Стоит отметить, что Украина заняла 65 позицию рейтинга с 72.71 баллами из 100 возможных. Тем временем россию можно увидеть на 95-й строчке с 48.18 баллами.
Напомним, в рейтинге самых сильных паспортов мира компании Henley & Partners Украина занимала 30-е место — 148 направлений без получения предварительной визы.
Поделиться новостью