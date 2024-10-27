ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира

Мир
55
ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира
ТОП-5 стран с самыми сильными паспортами мира, Фото: freepik
Сингапур возглавил рейтинг самых сильных паспортов в мире, сместив Испанию на второе место. Несмотря на это, европейские страны остаются лидерами: кроме Испании, в пятерку сильнейших паспортов также вошли Франция, Италия и Венгрия.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование VisaGuide.
Этот рейтинг считается одним из самых надежных в сфере путешествий наравне с Henley Passport Index. В исследовании оценены 199 стран и территорий по таким критериям, как безвизовый въезд, электронные визы (eVisa) и глобальная мобильность граждан.

Лидеры рейтинга

Исследователи используют свой показатель значимости пункта назначения (DSS), чтобы присвоить каждому паспорту уникальное значение.
Читайте также
Паспорт Сингапура официально самый сильный паспорт во всем мире — с оценкой 91,27 из 100 возможных баллов по состоянию на сентябрь 2024 года.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

На втором месте — Испания с результатом 90,60 балла, за ней — Франция с результатом 90,53 балла.
Третье и четвертое место занимают итальянский и венгерский паспорта, получившие 90,31 и 90,28 балла соответственно.
Это хорошая новость для Европы в целом, ведь в первую двадцатку попала только одна страна не с континента — занимающая 15-е место Япония на той же позиции, что и в прошлом году.
Читайте также
Германия, Австрия, Нидерланды, Швейцария и Австрия замыкают топ-10 рейтинга.
Стоит отметить, что Украина заняла 65 позицию рейтинга с 72.71 баллами из 100 возможных. Тем временем россию можно увидеть на 95-й строчке с 48.18 баллами.
Напомним, в рейтинге самых сильных паспортов мира компании Henley & Partners Украина занимала 30-е место — 148 направлений без получения предварительной визы.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.