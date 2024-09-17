Рейтинг лучших стран мира в 2024 году — Finance.ua

Рейтинг лучших стран мира в 2024 году Сегодня 19:03 — Личные финансы

Рейтинг лучших стран мира в 2024 году

Американский журнал US News & World Report (USNWR) опубликовал ежегодный рейтинг лучших стран мира

Было отобрано 89 государств, которые оценили 17 000 человек по 73 критериям, сгруппированным по 10 темам. Среди самых важных параметров исследования указаны качество жизни, экономика и политика, права человека, безопасность, уровень развития предпринимательства, культура, социальная справедливость.

Путешествуйте за границей без забот. Зеленая Карта — ваша надежная защита.

Кроме того, чтобы страна попала в рейтинг, она должна была входить в ТОП-100 по объему ВВП за любой год с 2018 по 2022 и в сотню лучших по притоку прямых иностранных инвестиций, а также по объему поступлений от международного туризма и в ТОП-150 по Индексу развития ООН.

В совокупности 89 стран представляют Африку, Азию, Центральную Америку, Евразию, Европу, Ближний Восток, Северную Америку, Океанию и Южную Америку.

10 лучших стран мира

Лидирует в рейтинге Швейцария. В Швейцарии низкий уровень безработицы, квалифицированная рабочая сила и один из самых высоких показателей валового внутреннего продукта на душу населения.

На втором месте Япония — одна из наиболее технически развитых стран мира.

На третьей позиции США — экономическое и военное государство, которое доминирует в мире, а также распространяет по всему миру свою культуру. Экономика США является самой большой в мире по объему ВВП, а также самой мощной в технологическом отношении.

Канада занимает четвертую строчку. Эта страна занимает около двух пятых территории Североамериканского континента, что делает ее второй по величине страной в мире после россии. Страна малонаселенная, население проживает в основном в пределах 125 миль от границы США.

Замыкает топ-5 Австралия, которая считается богатой страной с рыночной экономикой, которая имеет сравнительно высокой валовой внутренний продукт и доход на душу населения.

В топ-10 также попали Швеция, Германия, Великобритания, Новая Зеландия и Дания.

Украина заняла 80 место . В прошлом году страна занимала 68-е место.

россия также попала в список и заняла 36 место. Польша заняла следующую строчку — 37.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.