Не только паспорт: какие услуги недоступны без военного билета — Finance.ua
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Не только паспорт: какие услуги недоступны без военного билета

Личные финансы
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Не только паспорт: какие услуги недоступны без военного билета
Не только паспорт: какие услуги недоступны без военного билета
Без военного билета или временного удостоверения военнообязанного граждане не могут получить целый ряд административных услуг. В частности, военный билет нужен для трудоустройства и поступления в учебные заведения.
Об этом пишет Новости. Live.
Во время действия военного положения для военнообязанных граждан ключевым документом становится военный билет (или временное удостоверение военнообязанного).
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Без военно-учетного документа военнообязанный гражданин, в частности, не сможет получить паспорт.
Кроме того, военнообязанные граждане, не имеющие военно-учетного документа, не смогут получить ряд других административных услуг.
Среди них:
  • поступление в учебные заведения;
  • трудоустройство;
  • регистрация брака;
  • установление инвалидности через МСЭК.
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Напомним, за потерю военного билета военнослужащий несет административную ответственность.
Так, за умышленно испорченный или небрежно сохраненный военный билет, что привело к его утрате, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет административную ответственность. За такое нарушение ст. 211 КупАП предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн). При повторном правонарушении в течение года или его совершении в особый период сумма штрафа составляет от 50 до 1000 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).
По материалам:
Novyny.live
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