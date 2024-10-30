Не только паспорт: какие услуги недоступны без военного билета — Finance.ua

Не только паспорт: какие услуги недоступны без военного билета Сегодня 16:02 — Личные финансы

Не только паспорт: какие услуги недоступны без военного билета

Без военного билета или временного удостоверения военнообязанного граждане не могут получить целый ряд административных услуг. В частности, военный билет нужен для трудоустройства и поступления в учебные заведения.

Об этом пишет Новости. Live.

Во время действия военного положения для военнообязанных граждан ключевым документом становится военный билет (или временное удостоверение военнообязанного).

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Без военно-учетного документа военнообязанный гражданин, в частности, не сможет получить паспорт.

Кроме того, военнообязанные граждане, не имеющие военно-учетного документа, не смогут получить ряд других административных услуг.

Среди них:

поступление в учебные заведения;

трудоустройство;

регистрация брака;

установление инвалидности через МСЭК.

Напомним, за потерю военного билета военнослужащий несет административную ответственность

Так, за умышленно испорченный или небрежно сохраненный военный билет, что привело к его утрате, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет административную ответственность. За такое нарушение ст. 211 КупАП предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн). При повторном правонарушении в течение года или его совершении в особый период сумма штрафа составляет от 50 до 1000 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

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