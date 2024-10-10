Паспорт в смартфоне: к 2030 году ЕС обещает более быстрые проверки на границе — Finance.ua

Паспорт в смартфоне: к 2030 году ЕС обещает более быстрые проверки на границе Сегодня 03:02 — Мир

Паспорт в смартфоне: к 2030 году ЕС обещает более быстрые проверки на границе

Согласно планам, обнародованным Европейской комиссией, путешественники в Шенгенскую зону ЕС смогут хранить свои учетные данные в цифровом виде.

Об этом заявила Еврокомиссия, передает euronews.com.

Данные, которые сейчас хранятся на чипе паспорта или идентификационной карты, можно передавать на смартфон, чтобы обеспечить более быстрое пересечение границы, заявили в Европейской комиссии.

«Сегодняшнее предложение оцифровать паспорта и удостоверения личности прокладывает путь к более беспроблемным и безопасным путешествиям», — заявила Вера Йоурова, вице-президент Комиссии по ценностям и прозрачности.

Также отмечается, что если путешественники будут заблаговременно предоставлять органам власти планы поездок и документы, это значительно сократит время на пересечении границы. Таким образом, органы контроля смогут быстрее проверить подлинность документов и сосредоточиться на более тревожных случаях, в частности на контрабандистах и мигрантах.

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Эти планы должны быть согласованы Советом ЕС, которая представляет страны-члены, а также законодателями в Европейском парламенте. К слову, предложения поступают в то время, когда блок готовится ввести отдельную новую систему для проверки въезда и выезда из Шенгенской зоны ЕС.

Система въезда-выезда должна заработать в ноябре, хотя последние отчеты свидетельствуют о том, что ЕС может столкнуться с последующими задержками.

Новая система предполагает, что путешественники, не входящие в страны ЕС, должны проходить через сканеры во время въезда в Шенгенскую зону, внутреннюю беспаспортную зону, охватывающую большую часть ЕС, а также Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию (не касается Ирландии и Кипра).

Услуга цифровых паспортов будет добровольной и бесплатной для путешественников, заявила Комиссия, и может вступить в силу до 2030 года.

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