Некоторые страны Шенгенской зоны ввели контроль на границах — Finance.ua

Некоторые страны Шенгенской зоны ввели контроль на границах Сегодня 17:40 — Мир

Некоторые страны Шенгенской зоны ввели контроль на границах

Европейский Союз сталкивается с ростом легальных и нелегальных мигрантов. Это побуждает некоторые страны-члены временно восстановить пограничный контроль в рамках Шенгенской зоны для предотвращения серьезных угроз внутренней безопасности или государственной политики.

Об этом сообщает Reuters.

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Возобновившие или усилившие проверки страны

Австрия

Страна вводит проверки на границе со Словакией и Чехией, срок действия которых истекает 15 октября, а также со Словенией и Венгрией до 11 ноября.

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В качестве причин назвали давление на систему приема беженцев, а также проблемы безопасности, усугубляемые террористическими группировками и преступными сетями, связанными с войной россии против Украины.

Дания

Страна проводит проверки сухопутного и морского транзита из Германии до 11 ноября, ссылаясь на террористические угрозы, связанные с войной в Газе, а также на риски российского шпионажа.

Франция

Страна сослалась на давление на систему приема и угрозу терроризма из-за возобновления контроля на своих границах со странами Шенгенского соглашения, которое продлится до 31 октября.

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Германия

Страна планирует ввести усиленный контроль на всех своих сухопутных границах с 16 сентября, сначала он продлится шесть месяцев. В прошлом году страна объявила об усилении контроля на своих сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Италия

Проверки на границе Италии будут продолжаться до 18 декабря после того, как Рим выразил обеспокоенность по поводу террористической активности, войны россии против Украины и рисков насилия, связанных с председательством Италии в G7. Ранее был введен пограничный контроль со Словенией до июня.

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Норвегия

Эта страна не является членом ЕС, но входит в Шенгенское соглашение. Норвегия возобновила пограничный контроль в портах, имеющих паромное сообщение с Шенгенской зоной, до 11 ноября, сославшись на операции российской разведки, угрожающие норвежскому экспорту газа или военной поддержке Украины.

Словения

Страна установила пограничный контроль с Хорватией и Венгрией до 21 декабря, сославшись на ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Украине.

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Швеция

Страна усилила пограничный контроль до 11 ноября, сославшись на рост риска насилия, включая антисемитские нападения, после конфликта в Газе.

Финляндия

Финляндия закрыла пункты пропуска на своей сухопутной границе с россией на неопределенный срок в ответ на всплеск беженцев из третьих стран. Хельсинки также добавил несколько портов в список портов, куда запрещен въезд из восточного соседа.

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