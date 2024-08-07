Страны с самыми высокими шансами получить шенгенскую визу — Finance.ua

Страны с самыми высокими шансами получить шенгенскую визу Сегодня 09:45 — Личные финансы

Страны с самыми высокими шансами получить шенгенскую визу

Германия, Польша и Чехия являются одними из стран с самыми высокими шансами получить шенгенскую визу.

Об этом сообщает Schengen. News со ссылкой на SchengenVisaInfo.

Государства Шенгенского соглашения выдают миллионы шенгенских виз каждый год, причем некоторые страны более «щедры», чем другие.

Читайте также Европейский Союз утвердил реформированный Шенгенский кодекс о границах

Больше всего заявителей на шенгенские визы в 2023 году подавали граждане Китая, Турции, Индии, Марокко и россии. В 2023 году вероятность одобрения заявок на шенгенскую визу составила 82,2 процента.

Граждане, которые чаще всего обращались за шенгенской визой:

Китай подал 160 479 заявок на получение шенгенской визы. Германия одобрила 97,05% виз, поданных гражданами Китая, что составляет 155 950 выданных виз.

Турция и Индия являются вторым и третьим по величине источником заявителей на шенгенские визы в 2023 году. Португалия одобрила больше всего заявок жителям Турции, а Исландия — жителям Индии.

В 2023 году владельцы марокканских паспортов получили 437 029 виз из 591 401 заявки. Таким образом, уровень одобрения для этой национальности составляет 73,90 процента. Марокканцам чаще всего одобряла заявку Швейцария.

Читайте также Парламент ЕС настаивает на отмене шенгенского контроля на сухопутных границах для двух стран

Из 520 387 заявок на получение визы, поданных россиянами в 2023 году, было одобрено около 448 890, что составляет 86,26 процента. Больше всего одобрила Польша.

Алжир на шестом месте — около 63,01 процента. Чаще всего одобряла Чехия.

Саудовская Аравия является седьмой по численности страной, которая подала больше всего заявок на получение виз в 2023 году. Словакия приняла 100 процентов запросов от саудовцев.

Жители Великобритании, которым нужна шенгенская виза, подали 405 631 заявку на визу, многие из них — во Францию, больше всего в Исландию.

Читайте также Болгария и Румыния станут частью Шенгенской зоны: что это значит для украинцев

В 2023 году владельцы паспортов Таиланда подали 270 504 визовых запроса, из которых 252 013 было одобрено. Таким образом, уровень одобрения для этой национальности составляет 93,16 процента, чаще всего это делала Австрия.

Гражданам Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании не нужно подавать документы на получение визы для въезда в Шенгенскую зону. Однако иностранцы, живущие в этих двух странах, должны подать заявку, если их страна происхождения все еще требует соглашения о либерализации визового режима с членами Шенгенского соглашения.

Напомним, в разгар туристического сезона несколько государств, входящих в Шенгенскую зону, изменили анкеты на получение визы. Речь идет о Швеции, Венгрии, Италии и Болгарии.

Справка Finance.ua:

Евросоюз с 11 июня повысил стоимость шенгенских виз;

для взрослых цена выросла на 10 евро (с 80 до 90 евро), а для детей от 6 до 12 лет — на 5 евро (с 40 до 45 евро);

в некоторых случаях цена может достигать 135 или 180 евро. Это касается стран, в которых применяется специальная процедура в соответствии со статьей 25a (2) Визового кодекса ЕС.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.