Парламент ЕС настаивает на отмене шенгенского контроля на сухопутных границах для двух стран — Finance.ua

Парламент ЕС настаивает на отмене шенгенского контроля на сухопутных границах для двух стран Сегодня 19:33 — Мир

Европарламент призвал к концу этого года отменить наземные пограничные проверки для этих двух стран во избежание длинных очередей грузовиков на сухопутных границах Болгарии и Румынии.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo

Частичное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне 31 марта означает отмену морского и воздушного контроля, но правила наземного контроля на границе остаются неизменными.

Сотни грузовых транспортных средств ежедневно задерживаются на внутренних границах ЕС, что отрицательно сказывается на здоровье и условиях труда водителей, а также на безопасности дорожного движения и деятельности перевозчиков.

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Европарламент хочет ввести новое правило, согласно которому проверка грузовиков на границах ЕС должна длиться не больше одной минуты на транспортное средство. Кроме того, евродепутаты также поддерживают идею разрешения водителям грузовиков использовать меньшие пограничные переходы при определенных условиях.

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Справка Finance.ua:

31 марта Румыния официально частично вступила в Шенгенскую зону, а с 1 апреля 2024 годаначала выдавать шенгенские визы типа C. Граждане Украины, которые едут на работу в Румынию по биометрическому паспорту, теперь должны учитывать дни по безвизу.

Зато в этот период можно работать в стране без дополнительных разрешений на работу. До 31 марта граждане Украины могли посещать Румынию в рамках безвизового режима с ЕС также без виз, но время их пребывания не засчитывалось в общий срок пребывания в Евросоюзе.

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