Европарламент поддержал либерализацию торгового режима с Украиной, усилив защитные меры для фермеров ЕС — Finance.ua

Европарламент поддержал либерализацию торгового режима с Украиной, усилив защитные меры для фермеров ЕС Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Европарламент поддержал либерализацию торгового режима с Украиной, усилив защитные меры для фермеров ЕС

Европейский парламент окончательно проголосовал и поддержал измененное в ходе переговоров с Советом ЕС предложение Европейской комиссии продлить еще на год, до 5 июня 2025 года, либеральный режим торговли с Украиной, направленный на стабилизацию украинской экономики и постепенную интеграцию страны во внутренний рынок ЕС.

Соответствующее голосование прошло во вторник в Страсбурге в рамках последнего пленарного заседания Европейского парламента нынешнего созыва.

Ранее, 13 марта, Европейский парламент одобрил это предложение, но, внеся изменения, направленные на защиту рынка ЕС и европейских фермеров, отправил доклад обратно в комитет для проведения дополнительных переговоров с Советом ЕС. После этого 8 апреля участники переговоров достигли предварительного соглашения по этому вопросу с последующим голосованием в рамках пленарного заседания Европарламента.

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Согласно договоренностям, в случае значительного сбоя на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС через украинский импорт, например, пшеницы, гарантируется, что Комиссия может предпринять быстрые шаги и предпринять любые меры, которые она сочтет необходимыми.

В рамках усиленных защитных мер по защите фермеров ЕС может быть задействован аварийный тормоз для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.

Участники переговоров согласились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, а это значит, что если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение всего 2022 и 2023 годов, тарифы будут пересмотрены.

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Кроме того, Комиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерна, в частности пшеницы. Кроме того, законодатели одобрили обязательство Комиссии обсудить постоянную либерализацию тарифов с Украиной в рамках процесса рассмотрения Соглашения об ассоциации, как только будет завершена законодательная процедура по временной либерализации, и обеспечить активное участие парламента в этом процессе.

Далее законодательный акт должен быть утвержден Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.

Как известно, ЕС предоставил Украине полную либерализацию торговли, временно приостановив импортные пошлины, квоты и меры по торговой защите для импорта из Украины, так называемые автономные торговые мероприятия. Эти мероприятия впервые вступили в силу 4 июня 2022 года и были возобновлены еще на один год 5 июня 2023 года, с последующим продлением до 2024 года и теперь — до 2025 года. Благодаря этим мерам ЕС оказывает значительную поддержку экономике Украины, помогая облегчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры.

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