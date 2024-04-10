ВР ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой — Finance.ua
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ВР ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла проект закона о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующий законопроект проголосовали 317 нардепов.
Железняк отметил, что речь идет о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между двумя странами, которое было заключено еще в 2017 году.
Как сообщалось ранее, 27 января 2022 года министр международной торговли, продвижения экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады Мэри Энджи и первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко объявили о начале переговоров по обновлению Соглашения 2017 года.
Результатом переговоров стало модернизированное Соглашение, включающее специальные новые главы о трансграничной торговле услугами, финансовые услуги, инвестиции, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, торговлю и гендер, торговлю и малые и средние предприятия, торговлю и коренные народы и надлежащую регуляторную практику.
Соглашение также содержит обновленные главы о цифровой торговле, правилах происхождения, конкурентной политике, монополиях и государственных предприятиях, государственных закупках, окружающей среде, работе, прозрачности, противодействии коррупции и ответственном бизнес-поведении.
22 сентября 2023 г. в г. Оттава (Канада) президентом Украины В. Зеленским и премьер-министром Канады Д. Трюдо подписано обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.
По материалам:
uaprom
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