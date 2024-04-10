Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики — Finance.ua

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В ЕС предварительно согласовали продолжение приостановки ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года, усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов. Предварительно потенциальные потери экономики Украины могут составить ориентировочно 300 млн евро.

Об этом сообщила глава комитета по евроинтеграции УКАБ Александра Авраменко в комментарии УНН.

Отметим, что регламент будет включать два защитных механизма для защиты рынка ЕС, в частности новый автоматический защитный механизм, который обяжет Еврокомиссию вновь ввести тарифные квоты, если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда превысит среднее арифметическое объемов, импортированных во второй половине 2021-го, в 2022 и 2023 годах.

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«Одни из самых больших сложностей, с которыми мы можем столкнуться, — это отсутствие прогнозируемости, потому что отсчет критического объема импорта со стороны ЕС начинается с 1 января 2024 года, а мы до сих пор до конца не понимаем, какой будет финальный объем критического импорта. По состоянию на сейчас комитет Европарламента по международной торговле подтвердил свое одобрение последнего варианта проекта регламента, когда принимается во внимание второе полугодие 2021 года, весь 2022 год и весь 2023 год», — сказала Авраменко.

По ее словам, нет понимания, каким будет критический объем импорта, но его начинают считать с 1 января 2024 года.

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«То есть может сложиться ситуация, что к моменту, когда будет принят финальный текст регламента, мы уже используем значительную долю этого критического объема. А дальше украинским экспортерам необходимо будет достаточно быстро принимать решение, продолжать ли экспортировать и в каких объемах именно на рынок ЕС, или искать дополнительные рынки сбыта и дополнительные маршруты в другие страны, потому что, например, едущая насыпью продукция из портов Одессы — это одна логистическая и ценовая история, а готовая продукция, которая едет по территории ЕС, по „Путям солидарности“, и которая имеет более дорогую логистику, — это другая», — отметила Авраменко.

Авраменко указала, что самая большая проблема — отсутствие возможности нормально планировать свою экспортную деятельность и отсутствие полного понимания именно того, сколько Украина может экспортировать в Европейский Союз.

«К тому же проект регламента не дает ответа на вопрос, как именно объем критического импорта будет рассчитываться, какие таможенные коды включает „чувствительная“ продукция, то есть нюансов очень много, которые могут изменить весь расчет. Соответственно, все же нужно дождаться финального текста регламента и разъяснения Европейской комиссии», — сказала Авраменко.

По ее словам, получается, что Украина полгода будет экспортировать без полноценного понимания лимита.

«Это, конечно, влияет на настроения украинских экспортеров. На сегодняшний день мы понимаем, что будет какой-то критический объем импорта, после которого должны быть установлены ограничения в виде возврата к уровню квот и таможенных тарифов на ввоз продукции», — пояснила Авраменко.

Она отметила, что продукция может оказаться неконкурентной на европейском рынке.

«Соответственно, продукция, которая раньше была ограничена квотами и довольно высокими ставками импортной пошлины, она обычно после исчерпания объемов квоты дальше не экспортировалась в ЕС. Это значит, что с учетом таможенных ставок, продукция становилась неконкурентной на европейском рынке, что заставляет нас думать, что продукция и в этот раз не будет ехать на рынок ЕС после исчерпания критических объемов импорта», — отметила Авраменко.

Таким образом, по ее словам, предварительно потенциальные потери экономики Украины могут составить ориентировочно 300 млн евро.

«Расчеты, которые УКАБ подготовил, довольно предварительные. По актуальному тексту проекта регламента, около 300 млн евро — потенциальные потери не просто аграрного сектора, а непосредственно экономики Украины», — рассказала Авраменко.

Она отметила, что экспорт в ЕС для Украины выгоден, потому что ЕС у нас «под боком» в логистическом понимании, и этот рынок довольно маржинальный для украинских экспортеров продукции с добавленной стоимостью.

«При экспорте в ЕС нам достаточно автомобильной логистики, стоимость которой значительно меньше по сравнению с логистикой через ЕС в третьи страны, которая значительно дороже. При этом цена на третьих рынках может быть ниже, продукция будет ехать менее маржинальная. То есть есть определенный уровень прибыли, который мы недополучим», — сказала Авраменко.

УНН По материалам:

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