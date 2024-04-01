Экспорт по украинскому морскому коридору превысил показатели «зерновой инициативы» — Кубраков
Созданный Военно-Морскими силами ВСУ морской коридор обеспечил экспорт с августа почти 33,8 млн тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках «зерновой инициативы».
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Х.
«За семь месяцев по украинскому коридору было экспортировано 33,8 млн тонн товаров. Это превышает объем экспорта за год работы «зерновой инициативы», — написал он.
Из портов Большой Одессы было отправлено 1,14 тыс. судов в 40 стран мира. Из 33,8 млн грузов, перевезенных по этому морскому коридору, 23,1 млн тонн приходилось на продукцию украинских аграриев.
В то же время за год работы «зерновой инициативы» было экспортировано 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
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