Экспорт зерна переориентировался на другое направление — Finance.ua

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Экспорт зерна переориентировался на другое направление

Аграрный рынок
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Экспорт зерна переориентировался на другое направление
Экспорт зерна переориентировался на другое направление
Зерновой вагонопоток переориентировался с западных границ Украины на юг в направлении морских портов Большой Одессы.
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев.
По состоянию на 18 марта очередь вагонов с зерном в направлении Измаила выросла на 30,56% — до 705 вагонов. А на западных границах фиксируют незначительное увеличение объемов передачи зерновых грузов, например на границах с Польшей, Словакией, Венгрией. В то же время, уменьшение — на границе с Румынией.
Ткачев также пояснил, что на данный момент передаче грузов на сухопутных переходах ничто не препятствует, пограничные железнодорожные переходы работают в штатном режиме.
Среди прочего показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы в течение марта колеблется в диапазоне 1000−1540 вагонов в сутки. В сутки в среднем выгружают 104 вагона, и за неделю среднесуточный показатель увеличился на 10,64%.
По материалам:
Економічна Правда
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