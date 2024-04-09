Темпы экспорта украинского зерна в начале апреля вдвое выше прошлогодних — Finance.ua
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Темпы экспорта украинского зерна в начале апреля вдвое выше прошлогодних

Аграрный рынок
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Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 8 апреля с начала 2023/24 МГ Украина экспортировала 36,439 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,58 млн тонн было отгружено в текущем месяце.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.
При этом отмечается, что на 10 апреля прошлого года общий показатель отгрузок составил 38,824 млн тонн, из которых в апреле 848 тыс. тонн.
В разрезе культур с начала текущего сезона было экспортировано:
  • — пшеницы — 14,316 млн тонн (в апреле — 474 тыс. тонн);
  • — ячменя — 2,105 млн тонн (143 тыс. тонн);
  • — ржи — 1 тыс. тонн (0);
  • — кукурузы — 19,724 млн тонн (961 тыс. тонн).
Суммарный экспорт украинской муки на 8 апреля также уступает прошлогоднему показателю (120,1 тыс. тонн) и оценивается в 81,4 тыс. тонн (в апреле — 2,1 тыс. тонн), в т. ч. пшеничного — 77 тыс. тонн (1,8 тыс. тонн).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Agravery
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