Приближается к довоенным показателям: сколько грузов экспортировала Украина в марте — Finance.ua
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Приближается к довоенным показателям: сколько грузов экспортировала Украина в марте

Казна и Политика
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Приближается к довоенным показателям: сколько грузов экспортировала Украина в марте
Приближается к довоенным показателям: сколько грузов экспортировала Украина в марте
В марте этого года Украина экспортировала товаров на сумму $3,2 млрд. Общий объем экспортируемой продукции отечественного производства составляет 11,8 млн тонн.
Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, украинский экспорт приближается к довоенным показателям.
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«В первом квартале 2024 года украинский экспорт оставался на относительно стабильном уровне, который приближается к уровню января 2022 года — предшествующему широкомасштабному вторжению месяцу. В физическом измерении — это около 12 млн тонн, в денежном — более $3 млрд ежемесячно. В марте, предварительно, экспортированы товары объемом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд», — отметила Юлия Свириденко.
Напомним, созданный Военно-Морскими силами ВСУ морской коридор обеспечил экспорт с августа почти 33,8 млн тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках «зерновой инициативы».
По материалам:
Finance.ua
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