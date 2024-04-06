Приближается к довоенным показателям: сколько грузов экспортировала Украина в марте — Finance.ua

Приближается к довоенным показателям: сколько грузов экспортировала Украина в марте Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Приближается к довоенным показателям: сколько грузов экспортировала Украина в марте

В марте этого года Украина экспортировала товаров на сумму $3,2 млрд. Общий объем экспортируемой продукции отечественного производства составляет 11,8 млн тонн.

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, украинский экспорт приближается к довоенным показателям.

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«В первом квартале 2024 года украинский экспорт оставался на относительно стабильном уровне, который приближается к уровню января 2022 года — предшествующему широкомасштабному вторжению месяцу. В физическом измерении — это около 12 млн тонн, в денежном — более $3 млрд ежемесячно. В марте, предварительно, экспортированы товары объемом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд», — отметила Юлия Свириденко.

33,8 млн тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках «зерновой инициативы». Напомним, созданный Военно-Морскими силами ВСУ морской коридор обеспечил экспорт с августа почти, что превышает показатели работы в рамках «зерновой инициативы».

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