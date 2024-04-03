Экспорт масличных культур сократился на четверть — Finance.ua

Экспорт масличных культур сократился на четверть Сегодня 07:12 — Аграрный рынок

Украина в марте текущего года экспортировала 7,2 млн т продукции АПК, что на 10,2% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Об этом говорится в сообщении ассоциации « Украинский клуб аграрного бизнеса ».

Что касается структуры экспорта продукции в марте 2023 года, то она выглядела так:

зерновые культуры — 5,2 млн т (кукуруза — 53%, пшеница — 40%, ячмень — 7%), падение до показателя предыдущего месяца — 11%;

масличные культуры — 445,3 тыс. т (соя — 51%, рапс — 35% и семена подсолнечника — 12%), падение — 26%;

растительные масла — 651,1 тыс. т (подсолнечное масло — 93%, соевое — 5% и рапсовое — 1%), рост — 1%;

жмыхи после извлечения растительных масел — 480,5 тыс. т (подсолнечное — 86%, соевое — 14%), падение — 13%;

другие виды агропромышленной продукции — 405,0 тыс. т, рост — 6%.

Снижение объемов экспорта в марте 2024 года было обусловлено рядом факторов:

активные обстрелы юга Украины российскими войсками, что приводит к перерывам в работе морских портов и отрицательно сказывается на темпах отгрузок;

продолжение блокирования экспорта польскими протестующими;

большие объемы экспорта в предыдущие месяцы, уменьшающие переходные остатки;

очень низкие цены на мировом рынке всех видов зерновых и масличных культур, что заставляет аграриев ожидать более благоприятной цены.

«В Украине началась активная фаза весенней посевной. И именно наладка экспортных отгрузок в последние месяцы, прежде всего, благодаря морю, позволяет украинским аграриям провести эту посевную и обеспечить дальнейшую продовольственную безопасность Украины и значительной части мира. Однако чрезвычайно важным остается сохранить текущие темпы экспорта, чтобы украинский аграрий мог и дальше продолжать свою работу», — отмечают в УКАБ.

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