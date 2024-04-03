Экспорт масличных культур сократился на четверть — Finance.ua
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Экспорт масличных культур сократился на четверть

Аграрный рынок
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Украина в марте текущего года экспортировала 7,2 млн т продукции АПК, что на 10,2% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
Что касается структуры экспорта продукции в марте 2023 года, то она выглядела так:
  • зерновые культуры — 5,2 млн т (кукуруза — 53%, пшеница — 40%, ячмень — 7%), падение до показателя предыдущего месяца — 11%;
  • масличные культуры — 445,3 тыс. т (соя — 51%, рапс — 35% и семена подсолнечника — 12%), падение — 26%;
  • растительные масла — 651,1 тыс. т (подсолнечное масло — 93%, соевое — 5% и рапсовое — 1%), рост — 1%;
  • жмыхи после извлечения растительных масел — 480,5 тыс. т (подсолнечное — 86%, соевое — 14%), падение — 13%;
  • другие виды агропромышленной продукции — 405,0 тыс. т, рост — 6%.
Снижение объемов экспорта в марте 2024 года было обусловлено рядом факторов:
  • активные обстрелы юга Украины российскими войсками, что приводит к перерывам в работе морских портов и отрицательно сказывается на темпах отгрузок;
  • продолжение блокирования экспорта польскими протестующими;
  • большие объемы экспорта в предыдущие месяцы, уменьшающие переходные остатки;
  • очень низкие цены на мировом рынке всех видов зерновых и масличных культур, что заставляет аграриев ожидать более благоприятной цены.
«В Украине началась активная фаза весенней посевной. И именно наладка экспортных отгрузок в последние месяцы, прежде всего, благодаря морю, позволяет украинским аграриям провести эту посевную и обеспечить дальнейшую продовольственную безопасность Украины и значительной части мира. Однако чрезвычайно важным остается сохранить текущие темпы экспорта, чтобы украинский аграрий мог и дальше продолжать свою работу», — отмечают в УКАБ.
По материалам:
AgroPortal.ua
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