Експорт українським морським коридором перевищив показники «зернової ініціативи» — Кубраков — Finance.ua
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Експорт українським морським коридором перевищив показники «зернової ініціативи» — Кубраков

Аграрний ринок
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Експорт українським морським коридором перевищив показники «зернової ініціативи» — Кубраков
Експорт українським морським коридором перевищив показники «зернової ініціативи» — Кубраков
Створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт з серпня майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках «зернової ініціативи».
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Х.
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«За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 млн тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи «зернової ініціативи», — написав він.
З портів Великої Одеси було відправлено 1,14 тис суден до 40 країн світу. Із 33,8 млн вантажів, перевезених цим морським коридором, 23,1 млн тонн припадало на продукцію українських аграріїв.
Водночас за рік роботи «зернової ініціативи» було експортовано 33 млн тонн сільськогосподарської продукції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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