Експорт зерна переорієнтувався на інший напрямок — Finance.ua

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Експорт зерна переорієнтувався на інший напрямок

Аграрний ринок
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Експорт зерна переорієнтувався на інший напрямок
Експорт зерна переорієнтувався на інший напрямок
Зерновий вагонопотік переорієнтувався із західних кордонів України на південь, у напрямку морських портів Великої Одеси.
Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.
Ідеться, що станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку Ізмаїла зросла на 30,56% — до 705 вагонів. А на західних кордонах фіксують незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів, наприклад, на кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Водночас зменшення — на кордоні з Румунією.
Ткачов також пояснив, що наразі передачі вантажів на сухопутних переходах нічого не заважає, прикордонні залізничні переходи працюють у штатному режимі.
Серед іншого, показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси протягом березня коливається у діапазоні 1000−1540 вагонів на добу. За добу в середньому вивантажують 104 вагони, і за тиждень середньодобовий показник збільшився на 10,64%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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