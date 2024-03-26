Экспортеры задержали возврат валютной выручки более чем на $7 миллиардов, но ситуация улучшается — НБУ — Finance.ua
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Экспортеры задержали возврат валютной выручки более чем на $7 миллиардов, но ситуация улучшается — НБУ

Валюта
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Экспортеры задержали возврат валютной выручки более чем на $7 миллиардов, но ситуация улучшается — НБУ
Экспортеры задержали возврат валютной выручки более чем на $7 миллиардов, но ситуация улучшается — НБУ
Общий объем экспортных операций, по которым были превышены предельные сроки расчетов, составлял эквивалент 7,17 миллиарда долларов за последние 10 лет.
Об этом сообщили в Национальном банке в ответ на запрос ЭП.
В то же время, в регуляторе отметили, что не вся указанная ими сумма является результатом «черного экспорта».
«Предельные сроки расчетов по экспортным операциям могут нарушаться по объективным причинам, а валютная выручка — возвращена через определенное время», — говорится в ответе Нацбанка.
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Там добавили, что после 24 февраля 2022 года был введен ряд жестких валютных ограничений. В то же время, некоторые изобретательные предприниматели довольно быстро научились обходить эти ограничения, на что НБУ был вынужден оперативно реагировать и вносить изменения в соответствующее постановление.
Вместе с этим в последнее время наблюдается улучшение ситуации с возвратом валютной выручки.
В частности, в феврале 2024 года объемы поступлений и продаж выручки от экспортеров превысили показатели декабря, что не соответствует сезонным паттернам. «В предыдущие годы февральские показатели обычно, наоборот, были существенно меньше, чем в декабре», — объясняют в Нацбанке.

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Такое улучшение поступления валюты от экспортеров обратно в Украину в Нацбанке объясняют результатами своего взаимодействия с правительством. В частности, НБУ работает с Кабмином по формированию критериев для перечня верифицированных субъектов АПК, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции.
И хотя эти изменения вступят в силу только с 1 июня, однако, как отмечают в Нацбанке, предприниматели уже начали более ответственно относиться к возврату выручки от экспорта, чтобы не иметь проблем в будущем.
«Национальный банк намерен и далее работать с государственными органами для решения вопроса своевременного возврата экспортной выручки в Украину. Это важно для улучшения состояния валютного рынка и приближения шагов НБУ по смягчению валютных ограничений для бизнеса», — добавляют в НБУ.
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По материалам:
Економічна Правда
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