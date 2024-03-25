В НБУ указали на фактор, который повлияет на валютный рынок Украины в ближайшее время — Finance.ua
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В НБУ указали на фактор, который повлияет на валютный рынок Украины в ближайшее время

Валюта
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В НБУ указали на фактор, который повлияет на валютный рынок Украины в ближайшее время
В НБУ указали на фактор, который повлияет на валютный рынок Украины в ближайшее время
Положительные сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи должны способствовать сохранению устойчивости валютного рынка Украины.
Об этом сообщается в итогах заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ.
Как отмечается в сообщении, в конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024−2027 годы. В его рамках уже в марте-апреле Украина должна получить переходное финансирование в размере 6 млрд евро.
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«В общем, в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Это позволит нарастить объем международных резервов до нового рекордного уровня, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и поддерживать умеренную инфляцию», — говорится в сообщении.

Ситуация на рынке

Как отметили в НБУ, после временного декабрьского всплеска чистого спроса на валютном рынке уже в январе — марте давление на международные резервы существенно уменьшилось. Этому прежде всего способствовали более умеренные бюджетные расходы, а также более стремительное, чем ожидалось, увеличение мощностей морского коридора, что обеспечило расширение экспорта.
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«Активное присутствие НБУ на валютном рынке с соблюдением принципов управляемой гибкости способствовало умеренным двусторонним колебаниям обменного курса, росту глубины валютного рынка и стабилизации курсовых ожиданий, что ослабило спекулятивные мотивы игры против гривны. Заметный эффект имело и усиление валютного надзора, в частности, в отношении мер по возвращению валютной выручки в Украину. Все это позволило НБУ ощутимо сократить интервенции по продаже валюты», — говорится в сообщении.
Кроме того, в условиях устойчивого снижения инфляции и устойчивой ситуации на валютном рынке в дальнейшем улучшались и инфляционные ожидания большинства групп респондентов. Это, со своей стороны, способствовало сохранению интереса к гривневым инструментам.
«В частности, и дальше росли вложения населения как в срочные банковские депозиты, так и в гривневые ОВГЗ. Это дополнительно ограничивает спрос на валюту и соответственно давление на международные резервы», — добавили в НБУ.
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По материалам:
Finance.ua
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