В НБУ указали на фактор, который повлияет на валютный рынок Украины в ближайшее время — Finance.ua

В НБУ указали на фактор, который повлияет на валютный рынок Украины в ближайшее время Сегодня 21:02 — Валюта

В НБУ указали на фактор, который повлияет на валютный рынок Украины в ближайшее время

Положительные сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи должны способствовать сохранению устойчивости валютного рынка Украины.

Об этом сообщается в итогах заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ.

Как отмечается в сообщении, в конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024−2027 годы. В его рамках уже в марте-апреле Украина должна получить переходное финансирование в размере 6 млрд евро.

«В общем, в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Это позволит нарастить объем международных резервов до нового рекордного уровня, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и поддерживать умеренную инфляцию», — говорится в сообщении.

Ситуация на рынке

Как отметили в НБУ, после временного декабрьского всплеска чистого спроса на валютном рынке уже в январе — марте давление на международные резервы существенно уменьшилось. Этому прежде всего способствовали более умеренные бюджетные расходы, а также более стремительное, чем ожидалось, увеличение мощностей морского коридора, что обеспечило расширение экспорта.

Читайте также МВФ определил курс гривны к доллару как де-факто фиксированный

«Активное присутствие НБУ на валютном рынке с соблюдением принципов управляемой гибкости способствовало умеренным двусторонним колебаниям обменного курса, росту глубины валютного рынка и стабилизации курсовых ожиданий, что ослабило спекулятивные мотивы игры против гривны. Заметный эффект имело и усиление валютного надзора, в частности, в отношении мер по возвращению валютной выручки в Украину. Все это позволило НБУ ощутимо сократить интервенции по продаже валюты», — говорится в сообщении.

Кроме того, в условиях устойчивого снижения инфляции и устойчивой ситуации на валютном рынке в дальнейшем улучшались и инфляционные ожидания большинства групп респондентов. Это, со своей стороны, способствовало сохранению интереса к гривневым инструментам.

«В частности, и дальше росли вложения населения как в срочные банковские депозиты, так и в гривневые ОВГЗ. Это дополнительно ограничивает спрос на валюту и соответственно давление на международные резервы», — добавили в НБУ.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.