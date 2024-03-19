В Украине подешевела мука из-за блокады украинско-польской границы и невозможности экспорта — Finance.ua

В Украине подешевела мука из-за блокады украинско-польской границы и невозможности экспорта Сегодня 07:38 — Личные финансы

В Украине с начала марта начала постепенно дешеветь пшеничная мука из-за проблем с транзитом через Польшу, где бастующие фермеры постоянно блокируют границы, сообщило информационно-аналитическое агентство «АПК-Информ».

«Чрезмерное количество предложений муки и умеренный спрос как внутренних, так и экспортно-ориентированных компаний продолжают оказывать давление на цены. Реализовать муку на экспортный рынок почти не удается из-за забастовок на польских границах, что также влияет на постепенное снижение цен», — отметили аналитики.

По их информации, с начала месяца цены на муку высшего сорта снизились на 100−300 грн/тонна и по состоянию на 15 марта фиксируются преимущественно в пределах 9700−11 100 грн/тонна EXW.

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