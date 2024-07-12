Кілька країн змінили анкети для отримання Шенгенської візи — Finance.ua

Кілька країн змінили анкети для отримання Шенгенської візи Сьогодні 20:39 — Світ

Кілька країн змінили анкети для отримання Шенгенської візи

У розпал туристичного сезону кілька держав, що входять до Шенгенської зони, змінили анкети, на отримання візи. Йдеться про Швецію, Угорщину, Італію та Болгарію.

На ці змни треба зважати туристам, які планують отримати Шенгенські візи, адже застарілі зразки заяв розглядатися не будуть.

Що змінилося

Основні зміни стосуються порядку заповнення особистих даних.

Туристи, які хочуть отримати Шенгенську візу, спершу мають вказати свої особисті дані.

Наступний етап — наявність родинних зв’язків з громадянами ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації.



Далі — місце роботи та мету перебування в країні.

І лише наприкінці турист має вказати, скільки грошей він планує витратити на мандрівку, а також — місце проживання.



Окрім того, дуже важливу зміну ухвалила Італія. Там у графі «стать» відтепер є не лише пункти «чоловіча» та «жіноча», але й — «інше». Це зробили, аби небінарним особам було комфортно заповнювати заявки.

Що треба знати українцям

Зазначимо, якщо ви є громадянином України та власником біометричного паспорту, ви можете подорожувати до країн Шенгенської угоди , зокрема до Швеції, без візи починаючи з 11 червня 2017 року. Безвізовий режим надає можливість подорожувати тим, хто бажає відвідати членів сім’ї та друзів, хто їде у відрядження, хто має відвідати культурні або спортивні заходи, журналістам, тим, хто їде на короткострокове навчання, лікування та ін.

Важливо! Безвізовий режим не надає права залишатися в країнах-членах Шенгенської угоди на невизначений час. Загальна кількість днів перебування в Шенгенській зоні складає 90 днів впродовж 180 днів.

Довідка Finance.ua:

Раніше повідомлялося, що Євросоюз з 11 червня підвищити вартість шенгенських віз.

Для дорослих ціна зросла на 10 євро (з 80 до 90 євро), а для дітей від 6 до 12 років — на 5 євро (з 40 до 45 євро).

У деяких випадках ціна може досягати 135 або 180 євро. Це стосується країн, до яких застосовується спеціальна процедура відповідно до статті 25a (2) Візового кодексу ЄС.



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