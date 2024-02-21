Болгария и Румыния станут частью Шенгенской зоны: что это значит для украинцев — Finance.ua

Болгария и Румыния станут частью Шенгенской зоны: что это значит для украинцев Сегодня 17:01 — Личные финансы

Болгария и Румыния станут частью Шенгенской зоны: что это значит для украинцев

С 1 марта Болгария и Румыния станут частью Шенгенской зоны. Для граждан Украины это присоединение означает сокращение максимальной продолжительности пребывания без виз в этих странах.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на European Commission.

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Мужчины до 18 лет и более 60 лет, а также те, кто не подлежит призыву в связи со своим состоянием здоровья и не совершил тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами действующего законодательства. Однако условия выезда за границу могут измениться уже с 1 марта.

Что изменится для украинцев

Начиная с 1 марта, Болгария и Румыния становятся частями Шенгенской зоны, что означает свободное пересечение морских и воздушных границ с другими странами этой зоны.

Несмотря на это, обсуждение об упрощении контроля на сухопутных границах продлится в 2024 году, отмечают представители Еврокомиссии.

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Для украинцев это присоединение будет означать сокращение разрешенного периода пребывания без визы в Болгарии и Румынии, включая 90 дополнительных дней, которые были доступны до 1 марта 2024 года для тех, кто не обращался за временной защитой в государственные учреждения.

Напомним, 1 января 2023 года Хорватия стала 27 страной Шенгенской зоны. С этого дня на границах между Хорватией и другими странами-членами Шенгенского соглашения будут отменены пограничные и таможенные проверки для людей, пересекающих границу автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.

Новая система въезда в ЕС, предполагающая усиленный контроль на границах Шенгенской зоны, может заработать с 6 октября 2024 года. Это касается всех граждан третьих стран.

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Телеканал 24 По материалам:

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