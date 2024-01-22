Стало известно, когда Болгария рассчитывает присоединиться к еврозоне — Finance.ua

Стало известно, когда Болгария рассчитывает присоединиться к еврозоне Сегодня 17:21 — Мир

Стало известно, когда Болгария рассчитывает присоединиться к еврозоне

Болгарии осталось выполнить последний критерий для присоединения к еврозоне, который касается уровня инфляции. В стране рассчитывают выполнить это условие до конца года.

Об этом журналистам в Пловдиве заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

«Последним критерием для вступления Болгарии в еврозону является то, что инфляция не превышает 1,5% от трех самых низких показателей в зоне… У Болгарии один из самых низких уровней инфляции в регионе, но по сравнению со странами еврозоны, которые в принципе имеют низкую инфляцию, это создает затруднения», — сказал премьер-министр Болгарии.

Читайте также Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы: когда и как подаваться

По словам главы болгарского правительства, последние месяцы инфляция в стране снижается, тогда как в Давосе еврочиновники обещали: если стране удастся справиться с инфляцией, не будет проблем с принятием в еврозону.

«Обсуждалось исключение, как с Хорватией, но оно должно быть в пределах разумного. Нет гарантий, что мы добьемся успеха к лету, когда выйдет отчет, но я очень уверен, что до конца года мы выполним и этот критерий», — подчеркнул Денков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.