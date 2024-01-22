Стало известно, когда Болгария рассчитывает присоединиться к еврозоне — Finance.ua

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Стало известно, когда Болгария рассчитывает присоединиться к еврозоне

Мир
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Стало известно, когда Болгария рассчитывает присоединиться к еврозоне
Стало известно, когда Болгария рассчитывает присоединиться к еврозоне
Болгарии осталось выполнить последний критерий для присоединения к еврозоне, который касается уровня инфляции. В стране рассчитывают выполнить это условие до конца года.
Об этом журналистам в Пловдиве заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, сообщает Болгарское телеграфное агентство.
«Последним критерием для вступления Болгарии в еврозону является то, что инфляция не превышает 1,5% от трех самых низких показателей в зоне… У Болгарии один из самых низких уровней инфляции в регионе, но по сравнению со странами еврозоны, которые в принципе имеют низкую инфляцию, это создает затруднения», — сказал премьер-министр Болгарии.
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По словам главы болгарского правительства, последние месяцы инфляция в стране снижается, тогда как в Давосе еврочиновники обещали: если стране удастся справиться с инфляцией, не будет проблем с принятием в еврозону.
«Обсуждалось исключение, как с Хорватией, но оно должно быть в пределах разумного. Нет гарантий, что мы добьемся успеха к лету, когда выйдет отчет, но я очень уверен, что до конца года мы выполним и этот критерий», — подчеркнул Денков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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