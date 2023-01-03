Хорватія приєдналась до Шенгенської зони: що зміниться для країни та туристів — Finance.ua
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Хорватія приєдналась до Шенгенської зони: що зміниться для країни та туристів

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Міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС на засіданні 8 грудня 2022 року ухвалили рішення щодо приєднання Хорватії до Шенгенської зони.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Андрій Пленкович, згодом відповідне рішення було опубліковано на офіційному сайті Ради ЄС.
Які зміни чекають на Хорватію
1 січня 2023 року Хорватія стала 27 країною Шенгенської зони. З цього дня на кордонах між Хорватією та іншими країнами-членами Шенгенської угоди буде скасовано прикордонні та митні перевірки для людей, які перетинають кордон автомобільним, залізничним або водним транспортом.
Проте з 26 березня 2023 року перевірка тих, хто подорожує літаком, припиняється через особливості роботи та розкладу Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).
Також з 1 січня 2023 року Хорватія зможе користуватися Шенгенською інформаційною системою і зможе видавати шенгенські візи.
З цього моменту зростає і вартість хорватської посвідки на проживання, адже тепер її власник зможе подорожувати по всій Шенгенській зоні.
Представники Єврокомісії відзначили, що Хорватія має необхідну інфраструктуру та засоби для інспекцій і зможе надійно захистити зовнішні кордони Шенгенської зони.
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Нагадаємо, Шенгенська зона — це об’єднання європейських країн, які у 1985 році в селі Шенген (Люксембург) підписали угоду про єдиний кордон. Тобто країни зони мають прикордонний контроль лише на зовнішньому кордоні — при в’їзді та виїзді із зони. Під час поїздок між країнами-членами Шенгенської зони прикордонний контроль не проводиться.
Українці зможуть відвідувати Хорватію на підставі безвізового режиму, однак дні, проведені в Шенгенській зоні без віз, будуть пропущені. Детальніше про особливості безвізового в’їзду до Шенгенської зони дивіться за посиланням.
Євро замість куни
Також 1 січня 2023 року Хорватія стає 20-м членом єврозони. Рада ЄС з економічних і фінансових питань (Ecofin) 12 липня 2022 року прийняла три остаточні правові акти, необхідні Хорватії для прийняття євро з 1 січня 2023 року замість хорватської куни.
Процес введення євровалюти в Хорватії буде наступним:
1) пакети з монетами хорватського євро надійшли в продаж 1 грудня 2022 року;
2) 1 січня 2023 року євро стає офіційною валютою в Хорватії;
3) до кінця січня триватиме період подвійного обігу євро та куни;
4) до кінця 2023 року банки та поштові відділення будуть обмінювати куни на євро за курсом 1 євро = 7,53450 куни;
5) з 1 січня 2024 року банкноти кун обмінюватимуться на євро тільки національним банком (безстроково), а монети — до 1 січня 2026 року.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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