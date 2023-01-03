Хорватія приєдналась до Шенгенської зони: що зміниться для країни та туристів — Finance.ua

Хорватія приєдналась до Шенгенської зони: що зміниться для країни та туристів Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

Міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС на засіданні 8 грудня 2022 року ухвалили рішення щодо приєднання Хорватії до Шенгенської зони.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Андрій Пленкович, згодом відповідне рішення було опубліковано на офіційному сайті Ради ЄС.

Які зміни чекають на Хорватію

1 січня 2023 року Хорватія стала 27 країною Шенгенської зони. З цього дня на кордонах між Хорватією та іншими країнами-членами Шенгенської угоди буде скасовано прикордонні та митні перевірки для людей, які перетинають кордон автомобільним, залізничним або водним транспортом.

Проте з 26 березня 2023 року перевірка тих, хто подорожує літаком, припиняється через особливості роботи та розкладу Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Також з 1 січня 2023 року Хорватія зможе користуватися Шенгенською інформаційною системою і зможе видавати шенгенські візи.

З цього моменту зростає і вартість хорватської посвідки на проживання, адже тепер її власник зможе подорожувати по всій Шенгенській зоні.

Представники Єврокомісії відзначили, що Хорватія має необхідну інфраструктуру та засоби для інспекцій і зможе надійно захистити зовнішні кордони Шенгенської зони.

Нагадаємо, Шенгенська зона — це об’єднання європейських країн, які у 1985 році в селі Шенген (Люксембург) підписали угоду про єдиний кордон. Тобто країни зони мають прикордонний контроль лише на зовнішньому кордоні — при в’їзді та виїзді із зони. Під час поїздок між країнами-членами Шенгенської зони прикордонний контроль не проводиться.

Українці зможуть відвідувати Хорватію на підставі безвізового режиму, однак дні, проведені в Шенгенській зоні без віз, будуть пропущені. Детальніше про особливості безвізового в’їзду до Шенгенської зони дивіться за посиланням

Євро замість куни

Також 1 січня 2023 року Хорватія стає 20-м членом єврозони. Рада ЄС з економічних і фінансових питань (Ecofin) 12 липня 2022 року прийняла три остаточні правові акти, необхідні Хорватії для прийняття євро з 1 січня 2023 року замість хорватської куни.

Процес введення євровалюти в Хорватії буде наступним:

1) пакети з монетами хорватського євро надійшли в продаж 1 грудня 2022 року;

2) 1 січня 2023 року євро стає офіційною валютою в Хорватії;

3) до кінця січня триватиме період подвійного обігу євро та куни;

4) до кінця 2023 року банки та поштові відділення будуть обмінювати куни на євро за курсом 1 євро = 7,53450 куни;

5) з 1 січня 2024 року банкноти кун обмінюватимуться на євро тільки національним банком (безстроково), а монети — до 1 січня 2026 року.

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