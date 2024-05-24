Европейский Союз утвердил реформированный Шенгенский кодекс о границах — Finance.ua

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Европейский Союз утвердил реформированный Шенгенский кодекс о границах

Мир
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Европейский Союз утвердил реформированный Шенгенский кодекс о границах
Европейский Союз утвердил реформированный Шенгенский кодекс о границах
Совет ЕС одобрил обновленный Шенгенский кодекс о границах, регулирующий управление внутренними и внешними границами, а также правила пограничного контроля людей, пересекающих внешние границы Европейского Союза. Согласно новостям правил, в случае масштабных чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здоровья на внешних границах ЕС смогут вводить согласованные временные ограничения.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Согласно обновленному кодексу, в случае возникновения масштабной чрезвычайной ситуации в сфере общественного здоровья новые правила предоставляют возможность — по решению Совета ЕС — вводить согласованные временные ограничения на внешних границах ЕС.
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Во время пандемии COVID-19 ЕС мог только выдавать необязательные для выполнения рекомендации по ограничениям на поездки для стран-членов.
В дополнение к ограничениям на поездки Совет также может ввести тестирование, карантин, самоизоляцию и другие меры, связанные со здоровьем, для граждан стран, не являющихся членами ЕС, въезжающих в Евросоюз.
С целью борьбы с инструментализацией миграции измененный Шенгенский кодекс о границах позволит государствам-членам ограничить количество пунктов пересечения границы или сократить часы их работы, а также позволит усилить меры пограничного надзора.
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Просмотренный Шенгенский кодекс о границах разъясняет действующие рамки для повторного введения и продления внутреннего пограничного контроля, который возможен в случае серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности.
Государства-члены должны будут оценить необходимость и пропорциональность такого решения, а также определить, нельзя ли достичь поставленных целей другими способами.
Кроме того, пересмотренный регламент устанавливает максимальный срок, в течение которого может осуществляться контроль на внутренних границах.
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Внутренний пограничный контроль, о котором были уведомлены комиссия, государства-члены и Европейский парламент до его повторного введения, может оставаться в силе максимум два года.
В больших исключительных ситуациях внутренний пограничный контроль может быть продлен еще на 6 месяцев, с возможностью продления еще раз общей продолжительностью до одного года.
Возможность использования альтернативных мер, обычно состоящих из полицейских проверок и трансграничного сотрудничества, должна побудить государства-члены существенно ограничить повторное введение временного пограничного контроля. Эти меры должны быть четко отделены от систематических проверок людей на внешних границах.
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Кроме того, новая процедура передачи позволит государству-члену передавать граждан третьих стран, задержанных в приграничной зоне, незаконно находящихся на его территории, государству-члену, из которого они непосредственно прибыли.
Настоящий регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном вестнике Европейского Союза. Он подлежит прямому применению в странах ЕС.
По материалам:
Українська правда
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