Евросоюз повышает цены на шенгенские визы — Finance.ua

Евросоюз повышает цены на шенгенские визы Сегодня 13:03 — Личные финансы

Евросоюз повышает цены на шенгенские визы

Европейский Союз окончательно одобрил решение о повышении цен на шенгенские визы, которое вступит в силу с 11 июня.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Согласно принятому еще 14 марта предложению Европейской комиссии, стоимость шенгенской визы:

для взрослых увеличится с 80 до 90 евро;

для детей от шести до 12 лет — с 40 до 45 евро.

В отдельных случаях стоимость визы может составлять 135 или 180 евро, если к стране применяется спецпроцедура по статье 25а (2) Визового кодекса ЕС.

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В своем обосновании повышения цен Европейская комиссия объясняла , что это необходимо из-за инфляции и пересмотра заработных плат для служащих ЕС. Еврокомиссия имеет право предлагать такой пересмотр каждые три года.

Решение вступает в силу на двенадцатый день после опубликования в Официальном журнале ЕС, то есть с 11 июня.

Напомним, Украины повышение цен не касается, потому что на нее распространяется действие безвизового режима с Европейским Союзом.

Справка Finance.ua:

послы стран-членов ЕС согласовали переговорный мандат Совета Евросоюза по предложению о цифровизации процедуры получения шенгенских виз. Предложение вводит возможность подачи заявления на получение визы в Интернете и заменяет текущую визовую наклейку в паспорте на цифровую визу;

законодатели Евросоюза убеждены, что такой шаг ускорит и удешевит процесс подачи заявки на визу, а также сделает его более безопасным, потому что заявления будут криптографически подписаны и их будет сложнее подделать.

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Європейська правда По материалам:

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