Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы — Finance.ua

Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы Сегодня 20:39 — Мир

Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы

В разгар туристического сезона несколько государств, входящих в Шенгенскую зону, изменили анкеты на получение визы. Речь идет о Швеции, Венгрии, Италии и Болгарии.

Эти изменения нужно учитывать туристам, которые планируют получить Шенгенские визы, ведь устаревшие образцы заявлений рассматриваться не будут.

Что изменилось

Главные конфигурации касаются порядка наполнения личных данных.

Туристы, желающие получить Шенгенскую визу, должны сначала указать свои личные данные.

Следующий этап — наличие родственных связей с гражданами ЕС, ЕЭП или Швейцарской Конфедерации.



Далее — место работы и цель пребывания в стране.

И только в конце турист должен указать, сколько денег он планирует потратить на путешествие, а также место жительства.



Кроме того, очень важное изменение приняла Италия. Там в графе «пол» отныне есть не только пункты «мужской» и «женский», но и — «другое». Это сделали, чтобы небинарным лицам было удобно заполнять заявки.

Что нужно знать украинцам

и т. д. Отметим, если вы являетесь гражданином Украины и владельцем биометрического паспорта, вы можете путешествовать в страны Шенгенского соглашения , в частности в Швецию, без визы начиная с 11 июня 2017 года. Безвизовый режим дает возможность путешествовать тем, кто желает посетить членов семьи и друзей, кто отправляется в командировку, кто должен посетить культурные или спортивные мероприятия, журналистам, тем, кто едет на краткосрочное обучение, лечение

Важно! Безвизовый режим не дает права оставаться в странах-членах Шенгенского соглашения на неопределенное время. Общее количество дней пребывания в Шенгенской зоне составляет 90 дней в течение 180 дней.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что Евросоюз с 11 июня повысит стоимость шенгенских виз.

Для взрослых цена выросла на 10 евро (с 80 до 90 евро), а для детей от 6 до 12 лет — на 5 евро (с 40 до 45 евро).

В некоторых случаях цена может достигать 135 или 180 евро. Это касается стран, в которых применяется специальная процедура в соответствии со статьей 25a (2) Визового кодекса ЕС.



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