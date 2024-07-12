Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы — Finance.ua

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Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы

Мир
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Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы
Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы
В разгар туристического сезона несколько государств, входящих в Шенгенскую зону, изменили анкеты на получение визы. Речь идет о Швеции, Венгрии, Италии и Болгарии.
Эти изменения нужно учитывать туристам, которые планируют получить Шенгенские визы, ведь устаревшие образцы заявлений рассматриваться не будут.

Что изменилось

Главные конфигурации касаются порядка наполнения личных данных.
  • Туристы, желающие получить Шенгенскую визу, должны сначала указать свои личные данные.
  • Следующий этап — наличие родственных связей с гражданами ЕС, ЕЭП или Швейцарской Конфедерации.
  • Далее — место работы и цель пребывания в стране.
  • И только в конце турист должен указать, сколько денег он планирует потратить на путешествие, а также место жительства.
Кроме того, очень важное изменение приняла Италия. Там в графе «пол» отныне есть не только пункты «мужской» и «женский», но и — «другое». Это сделали, чтобы небинарным лицам было удобно заполнять заявки.

Что нужно знать украинцам

Отметим, если вы являетесь гражданином Украины и владельцем биометрического паспорта, вы можете путешествовать в страны Шенгенского соглашения, в частности в Швецию, без визы начиная с 11 июня 2017 года. Безвизовый режим дает возможность путешествовать тем, кто желает посетить членов семьи и друзей, кто отправляется в командировку, кто должен посетить культурные или спортивные мероприятия, журналистам, тем, кто едет на краткосрочное обучение, лечение и т. д.
Важно! Безвизовый режим не дает права оставаться в странах-членах Шенгенского соглашения на неопределенное время. Общее количество дней пребывания в Шенгенской зоне составляет 90 дней в течение 180 дней.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Евросоюз с 11 июня повысит стоимость шенгенских виз.
  • Для взрослых цена выросла на 10 евро (с 80 до 90 евро), а для детей от 6 до 12 лет — на 5 евро (с 40 до 45 евро).
  • В некоторых случаях цена может достигать 135 или 180 евро. Это касается стран, в которых применяется специальная процедура в соответствии со статьей 25a (2) Визового кодекса ЕС.
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По материалам:
Finance.ua
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