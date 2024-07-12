Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы — Finance.ua

Несколько стран изменили анкеты для получения Шенгенской визы
В разгар туристического сезона несколько государств, входящих в Шенгенскую зону, изменили анкеты на получение визы. Речь идет о Швеции, Венгрии, Италии и Болгарии.
Эти изменения нужно учитывать туристам, которые планируют получить Шенгенские визы, ведь устаревшие образцы заявлений рассматриваться не будут.
Что изменилось
Главные конфигурации касаются порядка наполнения личных данных.
- Туристы, желающие получить Шенгенскую визу, должны сначала указать свои личные данные.
- Следующий этап — наличие родственных связей с гражданами ЕС, ЕЭП или Швейцарской Конфедерации.
- Далее — место работы и цель пребывания в стране.
- И только в конце турист должен указать, сколько денег он планирует потратить на путешествие, а также место жительства.
Кроме того, очень важное изменение приняла Италия. Там в графе «пол» отныне есть не только пункты «мужской» и «женский», но и — «другое». Это сделали, чтобы небинарным лицам было удобно заполнять заявки.
Что нужно знать украинцам
Отметим, если вы являетесь гражданином Украины и владельцем биометрического паспорта, вы можете путешествовать в страны Шенгенского соглашения, в частности в Швецию, без визы начиная с 11 июня 2017 года. Безвизовый режим дает возможность путешествовать тем, кто желает посетить членов семьи и друзей, кто отправляется в командировку, кто должен посетить культурные или спортивные мероприятия, журналистам, тем, кто едет на краткосрочное обучение, лечение
и т. д.
Важно! Безвизовый режим не дает права оставаться в странах-членах Шенгенского соглашения на неопределенное время. Общее количество дней пребывания в Шенгенской зоне составляет 90 дней в течение 180 дней.
Справка Finance.ua:
- Ранее сообщалось, что Евросоюз с 11 июня повысит стоимость шенгенских виз.
- Для взрослых цена выросла на 10 евро (с 80 до 90 евро), а для детей от 6 до 12 лет — на 5 евро (с 40 до 45 евро).
- В некоторых случаях цена может достигать 135 или 180 евро. Это касается стран, в которых применяется специальная процедура в соответствии со статьей 25a (2) Визового кодекса ЕС.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью