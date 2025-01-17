Нацполиция разработала законопроект об ответственности дропов — Finance.ua

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Нацполиция разработала законопроект об ответственности дропов

Финтех и Карты
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Нацполиция разработала законопроект об ответственности дропов
Нацполиция разработала законопроект об ответственности дропов
Национальная полиция разработала законопроект об ответственности дропов.
Об этом в интервью Українським Новинам сказал глава Национальной полиции Иван Выговский.
Он отметил, что в большинстве стран мира существует ответственность для дропов, или так называемых денежных мулов, но в Украине нет.
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Дропы — это люди, которые за денежное вознаграждение предоставляют третьим лицам, в том числе мошенникам и наркоторговцам в пользование свои платежные средства, в том числе банковские счета и даже криптокошельки.
В прошлом году полиции удалось снизить количество мошенничеств и обращений граждан почти на 36 тысяч.
«Мы приняли ряд действенных мер, в том числе совместно с НБУ через соответствующую программу, чтобы блокировка карт происходила в первые часы, когда у потерпевшего снимаются средства. Благодаря этому нам удалось сбить этот вал совместно с Национальным банком. Возвращаясь к дропам, то могу сказать, что около 70% мошенничеств, которые совершаются сейчас в Украине, идут с привлечением дропов», — сообщил Выговский.
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Сейчас Нацполиция подготовила соответствующий законопроект об ответственности дропов, как это происходит во всех цивилизованных странах.
«Законопроект пока на рассмотрении. Но очень часто эти дропы передают карты другим людям и не понимают, кто их будет использовать. Поэтому сейчас полиция с банками взаимодействует и обменивается информацией. Мы хотим на отдельной платформе аккумулировать данные этих дропов, то есть сделать такой реестр. Для того чтобы сразу, когда произошло какое-то событие, можно было максимально оперативно это блокировать, ведь количество дропов постоянно растет», — подчеркнул Выговский.
По материалам:
Українські Новини
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