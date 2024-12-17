НБУ анонсировал создание реестра дропов, доступ к которому будут иметь все банки — Finance.ua

НБУ анонсировал создание реестра дропов, доступ к которому будут иметь все банки Сегодня 10:30

НБУ анонсировал создание реестра дропов, доступ к которому будут иметь все банки

Национальный банк готовит реестр так называемых дропов. Цель — борьба с мошенническими переводами с карты на карту.

Об этом рассказал директор департамента встроенного надзора за банками НБУ Андрей Котюжинский в комментарии Forbes Ukraine.

Над созданием реестра работает рабочая группа представителей ключевых департаментов НБУ. Они будут работать над созданием предложения по законопроекту, который дальше рассмотрит правление регулятора, рассказал замглавы НБУ Дмитрий Олийнык.

Планируется, что реестр будет включать комбинацию данных о личности клиента и электронном платежном средстве (карте), а также какой банк добавил эту информацию в реестр. Информацию о других клиентах или остатках их средств на счетах в реестр не будут включать, добавил Олийнык.

Напомним, Универсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 декабря подписали меморандум об усилении ограничений карточных переводов.

Согласно меморандуму, будут установлены лимиты операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в 50 000 грн с 1 февраля 2025 года. Для клиентов со средним и низким уровнем риска — 150 000 грн в месяц с 1 февраля и 100 000 грн — с 1 июня.

Глава Национального банка Андрей Пышный пояснил , что лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые». «Если вы работаете „в белую“, получаете „белую“ зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов», — отмечал Пышный.

Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай добавил , что это решение — добровольный, но вынужденный шаг. Нацбанк стремится ограничить проблему дропов — использования счетов физлиц и ФЛП для проведения теневых платежей и отмывания денег. Речь не только о нелегальных казино или уклонениях от уплаты налогов. В последнее время возникает проблема финансирования терроризма, а точнее — диверсионной и разведывательной деятельности в пользу россиян.

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