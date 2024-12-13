Для чого посилюють контроль за переказами між картками: відповідь експерта — Finance.ua

Для чого посилюють контроль за переказами між картками: відповідь експерта Сьогодні 13:02 — Фінтех і Картки

Для чого посилюють контроль за переказами між картками: відповідь експерта

Днями чотири великих банки-емітенти (Ощадбанк, ПриватБанк , Райффайзен Банк, Універсал Банк) підписали меморандум про прозорість банківських послуг.

Згідно з домовленостями, банки будуть посилювати контроль над переказами громадян та ФОПів.

Для клієнтів з високим рівнем ризику ліміт становитиме 50 тис. грн на місяць. Для клієнтів середнього та низького рівнів ризику з 1 січня 一 150 тис. грн, а з 1 червня 2025 року 一 100 тис. грн на місяць. До тих, хто підтвердить банкам свої доходи, вищі за ці ліміти, обмеження встановлять у розмірі підтвердженого доходу.

Про те, чому запроваджуються такі обмеження і який це матиме вплив, розповів Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС, в етері Українського радіо.

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За словами експерта, це рішення — добровільний, але вимушений крок. Нацбанк прагне обмежити проблему дропів 一 використання рахунків фізосіб та ФОПів для проведення тіньових платежів та відмивання грошей.

Мова не лише про нелегальні казино чи ухилення від сплати податків. Останнім часом постає проблема фінансування тероризму, а точніше 一 диверсійної та розвідувальної діяльності на користь росіян.

Як визначатимуть клієнтів з високими ризиками?

Гайдай зазначає, що банки самостійно встановлюватимуть критерії ризиковості, і керуватимуться потребою мінімізувати обсяги тіньових платежів через свої установи. Передусім, опираючись на законодавство, ризиковими будуть вважати клієнтів, пов’язаних з країнами-агресорами, із діяльністю із віртуальними активами, чи фіктивним підприємництвом.

Додатково банки перевірятимуть ФОПів на нетипову поведінку, наприклад, різке збільшення вхідних операцій, яке не можна пояснити особливостями бізнесу, чи дроблення переказів. Також для аналізу та оцінки ризиків банки почнуть приєднувати ФОПів до груп пов’язаних компаній.

«Поки що не зовсім зрозуміло, які наслідки матиме це рішення. Нацбанк визнає, що для ефективної боротьби з ухиленням від сплати податків потрібна розробка додаткових заходів: кроки з боку податкового комітету, а також зміни до законодавства. Наразі це радше підготовчий етап, у межах якого банки формуватимуть необхідні бази даних та відпрацьовуватимуть процеси», 一 каже Юрій Гайдай.

Експерти додають, що на Заході діють значно жорсткіші обмеження, які не дозволяють так легко переказувати великі суми між картками фізичних осіб. Там більше уваги приділяють тому, чи підтверджені доходи і як вони співвідносяться з сумами, що проходять через банківську систему.

«Схоже, ми також рухаємося в цьому напрямку. З одного боку, легкість транзакцій 一 це перевага для економіки. З іншого боку, вона має й недоліки», — кажуть у ЦЕС.

«Раніше головним мінусом було ухилення від сплати податків, але цим більше мали б опікуватися Мінфін і законодавці. Нацбанк цікавить, щоб банківська система не обслуговувала відмивання коштів чи фінансування тероризму і диверсій. А можливість використати ці зміни й отримані дані для підвищення податкової культури 一 це вже додатковий бонус», 一 резюмує Гайдай.

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