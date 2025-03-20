Продали машин для ВСУ более чем на 1,2 млн: в Хмельницком разоблачили псевдоблаготворителей — Finance.ua
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Продали машин для ВСУ более чем на 1,2 млн: в Хмельницком разоблачили псевдоблаготворителей

Криминал
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Продали машин для ВСУ более чем на 1,2 млн: в Хмельницком разоблачили псевдоблаготворителей
Продали машин для ВСУ более чем на 1,2 млн: в Хмельницком разоблачили псевдоблаготворителей, Фото: hm.npu.gov.ua
В Хмельницком правоохранители разоблачили организованную группу псевдоволонтеров, которые продавали автомобили, полученные в качестве гуманитарной помощи на ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.
Злоумышленники временно регистрировали транспортные средства на подконтрольные фонды как гуманитарную помощь на нужды армии, а затем реализовывали их за наличные деньги в размере от 5 500 до 6 500 долларов за одно авто.
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Двух представителей организации задержали во время продажи 5 автомобилей на общую сумму почти 23 тысячи долларов. В общей сложности дельцы продали гуманитарных автомобилей на сумму более 1,2 млн грн.
В ходе санкционированных обысков у членов организованной группы изъяли денежные средства, полученные преступным путем, мобильные телефоны, компьютерную технику, учредительные документы благотворительной организации, ряд иностранных номерных знаков от транспортных средств, ввезенных из стран Евросоюза, талоны временной регистрации, декларации о признании товаров гуманитарной помощью, черновые записи.
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Следователи уже объявили фигурантам подозрение по ч. 3 ст. 201−2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное организованной группой во время действия военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает заключение сроком от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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