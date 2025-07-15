Сотрудник суда подозревается в вымогательстве более 5 тыс. долл. за «помощь» с военным учетом — Finance.ua

Сотрудник суда подозревается в вымогательстве более 5 тыс. долл. за «помощь» с военным учетом Сегодня 05:39 — Криминал

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении сотруднику одного из столичных судов по факту вымогательства и получения денег от коллег за помощь в обновлении военно-учетных данных в ТЦК и СП в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Подозреваемый предлагал коллегам, получившим повестки для уточнения учетных данных, помощь в прохождении всех процедур и взятии на военный учет. Мужчина уверял, что с его помощью коллег не мобилизуют сразу после оформления всех документов.

Возможность решить этот вопрос мужчина объяснял своими знакомствами и связями в Киевской области.

Сначала свою помощь подозреваемый оценил в $4000. Одному из коллег обещал оформить документы без его личного присутствия. Однако после получения части суммы и документов подозреваемый сообщил, что цена выросла до 5 900 долларов.

Передача средств проходила под контролем правоохранителей. При получении последней части денег мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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