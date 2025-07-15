Украла на первом свидании почти 50 тыс. долл.: полиция задержала женщину — детали (фото) — Finance.ua
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Украла на первом свидании почти 50 тыс. долл.: полиция задержала женщину — детали (фото)

Криминал
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Украла на первом свидании почти 50 тыс. долл.: полиция задержала женщину — детали (фото)
Украла на первом свидании почти 50 тыс. долл.: полиция задержала женщину — детали (фото)
В полицию Киева поступило сообщение о краже значительной суммы денег у жителя столицы.

Как это было

В ходе розыскных мер полицейские установили, что накануне вечером 33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой.
После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул, а гостья, увидев наличные деньги в сумке хозяина дома, украла около 50 000 долларов и покинула квартиру.
Украла на первом свидании почти 50 тыс. долл.: полиция задержала женщину — детали (фото)
Менее чем через сутки полицейские разыскали правонарушительницу и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В ходе обыска следователи изъяли у нее большую часть похищенных средств, а также наличные деньги в национальной валюте.
Задержанной сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной в условиях военного положения в особо крупных размерах — ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Самая тяжелая санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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