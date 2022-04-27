Канада планирует передать Украине арестованные активы рф — Finance.ua

Канада планирует передать Украине арестованные активы рф
Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы оказавшихся под санкциями россиян. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, пострадавшей от российского вторжения.
Она подчеркнула, что это будет первое подобное юридическое решение среди стран «Большой семерки».
В тексте законопроекта, который предлагается на рассмотрение нижней палаты парламента Канады, говорится, что арестованные активы, которые могут быть использованы для «восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате серьезного нарушения международного мира и безопасности».
Также деньги можно будет использовать для восстановления международного мира и безопасности и для выплаты компенсаций жертвам нарушения этой безопасности.
Посольство Украины во вторник призвало сенат Канады поддержать этот законопроект.
«Мы считаем абсолютно справедливым, что российское государственное имущество или незаконно полученные активы российских олигархов должны стать частью репараций со стороны государства-агрессора жертвы агрессии», — говорится в заявлении посольства.
Канада входит в страны, которые ввели санкции против россии после ее вторжения в Украину 24 февраля.