Законопроект уже представлен: в США хотят разрешить передавать арестованные активы рф украинцам — Finance.ua

Законопроект уже представлен: в США хотят разрешить передавать арестованные активы рф украинцам

Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Законопроект уже представлен: в США хотят разрешить передавать арестованные активы рф украинцам

Члены Палаты представителей США Дебби Дингелл и Фред Аптон (оба — Мичиган) представили законопроект, предусматривающий разрешение на передачу Украине арестованных фондов рф. Американцы хотят заставить россиян платить украинцам.

«Закон о суверенитете Украины от 2022 года» гарантирует, что украинцы, независимо от того, являются ли они гражданами США, могут требовать денежной компенсации через суды в Штатах за любой ущерб, причиненный в результате российского вторжения. Средства хотят выплачивать за счет активов, захваченных в рф или российских олигархов в США, говорится в материале CNN

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Отмечается, что закон касается как этических принципов, так и экономических интересов США, создавая практический механизм для украинцев, чтобы перестроить свою жизнь. Действующее американское законодательство обычно запрещает судебные тяжбы против иностранного правительства за действия, происходящие за пределами Соединенных Штатов. Активы иностранного центрального банка также запрещены, даже если они находятся в банках США.

Законопроект Дингелл-Аптона изменит это, а десятки миллиардов долларов, которые Банк россии хранит в США, не говоря уже об арестованных активах других россиян и находящихся под санкциями организаций, могут быть использованы для выплаты компенсаций украинским беженцам. То есть, если законопроект будет одобрен, то семья из Украины, чей дом был разрушен в результате бомбардировки рашистами, сможет подать в суд в Штатах. Такой судебный процесс может потребовать замену дома и имущества, а также медицинские расходы и компенсацию травм.

Украина также может подать иск в США и использовать любые российские средства для восстановления больниц, школ и других сооружений, разрушенных российскими военными. Американские граждане и любой бизнес, получивший ущерб в Украине, также могут получить компенсацию.

Сенаторы Майкл Беннетт (Колорадо) и Роб Портман (Огайо) также внесли законопроект, направленный против захваченных российских активов. Предлагается создать украинский фонд помощи для поддержки беженцев и восстановления страны.

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