Украинцы могут подать заявку о поврежденном имуществе в «Дії»: инструкция — Finance.ua
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Украинцы могут подать заявку о поврежденном имуществе в «Дії»: инструкция

Сегодня 10:10Личные финансы
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Из-за войны сотни тысяч граждан Украины остались без крова. Однако в правительстве обещают сделать все для того, чтобы отстроить каждый дом.
Этот процесс начинается уже сейчас — со сбора информации и фиксации убытков. С 30 марта эту информацию можно подать в приложении «Дія».
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Кто может подать заявку?

Услугой могут воспользоваться только граждане Украины, у которых с начала войны 24 февраля были повреждены:
  • частные дома (усадебные, дачные и садовые);
  • квартиры;
  • другие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Как использовать функцию в «Дії»?

Что нужно сделать в приложении:
  • в меню «Услуги» выберите пункт «Сообщения о поврежденном имуществе»;
  • заполните форму. Для этого понадобится следующая информация:
  • ФИО;
  • РНУКНП;
  • контактные данные (телефон и адрес электронной почты);
  • информация о поврежденном объекте.

Что делать, если ваш дом разбомбили

Если информация об объекте хранится в Государственном реестре прав (ГРВП), она подтянется автоматически. В случае отсутствия информации об объекте в ГРВП вы сможете внести информацию в ручном режиме.
После заполнения формы и регистрации вы сможете загрузить заявление в формате PDF или получить его на электронную почту.
Другие способы подачи заявления. Заявление также можно будет подать на портале «Дія» по той же схеме и физически в ЦПАУ с середины апреля. Для последнего вам понадобится только паспорт и РНУКНП.
После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

Справка Finance.ua:

  • в Верховную Раду уже внесли законопроект, которым определили, кто может получить компенсацию за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией РФ, а также сколько будут возмещать и кто будет иметь приоритетное право на получение компенсации. Важнейшее из документа мы описали по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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