Украинцы могут подать заявку о поврежденном имуществе в «Дії»: инструкция — Finance.ua

Если информация об объекте хранится в Государственном реестре прав (ГРВП), она подтянется автоматически. В случае отсутствия информации об объекте в ГРВП вы сможете внести информацию в ручном режиме.
После заполнения формы и регистрации вы сможете загрузить заявление в формате PDF или получить его на электронную почту.
Другие способы подачи заявления. Заявление также можно будет подать на портале «Дія» по той же схеме и физически в ЦПАУ с середины апреля. Для последнего вам понадобится только паспорт и РНУКНП.
После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.
Справка Finance.ua:
в Верховную Раду уже внесли законопроект, которым определили, кто может получить компенсацию за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией РФ, а также сколько будут возмещать и кто будет иметь приоритетное право на получение компенсации. Важнейшее из документа мы описали по ссылке.