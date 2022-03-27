Як українцям будуть компенсувати втрату житла: внесено законопроєкт — Finance.ua

Як українцям будуть компенсувати втрату житла: внесено законопроєкт

Вчора 15:02 — Особисті фінанси

До Верховної Ради внеcли законопроєкт, яким визначаються правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф.

Йдеться про законопроєкт 7198

Хто матиме право на отримання компенсації:

1. фізичні особи — громадяни України, які є:

а) власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого майна;

особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію;



членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;



спадкоємцями осіб, визначених підпунктами «а» — «в» цього пункту;

2. об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, управителями багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків, щодо відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

Як будуть відшкодовувати збитки?

Пропонується встановити такі способи надання компенсації, передбачивши, що компенсація надається у вигляді:

грошової компенсації шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок отримувача компенсації;

об’єкта нерухомого майна шляхом фінансування його будівництва;



фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.



Розмір грошової компенсації визначається за результатами оцінки вартості відновлення відповідного пошкодженого об’єкта нерухомого майна з урахуванням ступеню його пошкодження.

Гранична сума компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна не може перевищувати вартості компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, визначеної відповідно до цього Закону.

Подання заяви на компенсацію

У документі зазначається, що заява подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходиться (знаходився) пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна. Заява подається щодо кожного пошкодженого або знищеного об’єкта нерухомого майна окремо.

Крім того, подати заяву можна буде незалежно від місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи.

Заява про надання компенсації може бути подана:

в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, а також його мобільний додаток;

у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення, або нотаріуса.



У заяві про надання компенсації зазначаються:

відомості про особу, об’єкт нерухомого майна якої пошкоджено або знищено;

відомості про пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна;



реєстраційний номер звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна (звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку) в Єдиній базі даних звітів про оцінку — у разі якщо оцінка вартості пошкодженого об’єкта нерухомого майна (оцінка вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку) забезпечується отримувачем компенсації;



реєстраційний номер звіту про обстеження можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна — у разі якщо обстеження можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна забезпечується отримувачем компенсації;



відомості про заявника.



Також до заяви потрібно буде додати відповідні підтверджуючі документи, наприклад документ, що підтверджє право власності, чи документ, що підтверджує інвестування та фінансування будівництва.

Пріоритетне право на отримання компенсації мають:

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю I та II груп;



учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, визначені частиною першою статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».



Законопроєкт визначає такий механізм отримання компенсації:

1) отримувач подає заяву про надання компенсації;

2) заяву розгялдає Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. На цьом етапі буде відбуватися:

встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації;

встановлення наявності/відсутності пріоритетного права на отримання компенсації;



збір документів та інформації, необхідної для прийняття рішення про надання компенсації;



проведення обстеження можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна. Таке обстеження проводиться щодо будівлі в цілому;



Таке обстеження проводиться щодо будівлі в цілому; прийняття рішення про включення отримувача компенсації до черги;



проведення оцінки вартості відновлення пошкодженої нерухомості або оцінки відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку;



визначення розміру компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна;



прийняття рішення про надання компенсації.



І лише після усіх цих етапів виконавчий орган ради забезпечуватиме надання компенсації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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