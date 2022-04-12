Активы банков, принадлежащих россии, должны быть изъяты в пользу Украины — Шевченко

Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Активы банков, принадлежащих россии, должны быть изъяты в пользу Украины — Шевченко

Активы банков, принадлежащие государству-агрессору, должны работать на наше общее дело — финансовую оборону, поддержку армии и экономики Украины.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в Фейсбуке.

«Активы принадлежащих государству-агрессору банков должны быть изъяты в пользу Украины! Уже на второй день войны Нацбанк аннулировал лицензии двух дочек российских банков: МР Банка (ранее Сбербанк) и Проминвестбанка. 9 апреля Кабинет министров принял проект решения СНБО об изъятии финансовых активов банков, принадлежащих государству-агрессору», — написал он.

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Шевченко уточнил, что украинские вкладчики получат свои средства в соответствии с действующим законодательством и в пределах гарантированной суммы в 200 тыс. грн. На 11 апреля вкладчики МР Банка получили 416 млн грн, а Проминвестбанка — 82 тыс. грн.

«Это выплаты украинским гражданам! Защищенность украинских вкладчиков, стабильная работа банковской системы и сохранение доверия к ней остаются одним из главных приоритетов деятельности Национального банка в сверхсложных условиях военного положения», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Министерство экономики активно работает над тем, чтобы Украина смогла получить активы российской федерации, заблокированные другими странами. В настоящее время заморожены в странах США и ЕС примерно $325 миллиардов, принадлежащих России.

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