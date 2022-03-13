ФГВФЛ рассматривает возможность выплат гарантированного возмещения удаленно — Finance.ua

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ФГВФЛ рассматривает возможность выплат гарантированного возмещения удаленно

Сегодня 09:28Кредит&Депозит
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ФГВФЛ рассматривает возможность выплат гарантированного возмещения удаленноФГВФЛ рассматривает возможность выплат гарантированного возмещения удаленно
Фонд гарантирования вкладов физлиц рассматривает технические и законодательные возможности выплат гарантированного возмещения вкладчиками Проминвестбанка и МР Банка удаленно.
Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц.
«Фонд совместно с банками-агентами изучает технические и законодательные возможности организации выплаты гарантированного возмещения без посещения отделений банков-агентов на карту банка-агента через кабинет, если у вкладчика есть там счет», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина».
Она добавила, что Фонд также нарабатывает порядок выплаты средств с учетом введенных Нацбанком ограничений на снятие наличных денег в пределах 100 тыс. грн в день.
Расчеты с вкладчиками будут производиться через Автоматизированную систему фонда, благодаря которой получить средства можно в ПриватБанке, Ощадбанке, Укргазбанке, ПУМБе, Идея Банке, Правэкс Банке, Альфа-Банке, Кредобанке, Таскомбанке, банке «Пивденный», Универсал Банке и Банке инвестиций и сбережений.
Отмечается, что выплаты начнутся после формирования реестров вкладчиков.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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