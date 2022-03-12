В Нацбанке дали советы тем, кто планирует выехать за границу в период действия военного положения — Finance.ua
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В Нацбанке дали советы тем, кто планирует выехать за границу в период действия военного положения

Сегодня 11:15Личные финансы
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В Национальном банке Украины поделились полезной информацией для тех, кто планирует уехать за границу в период действия военного положения в Украине.

Подготовка к выезду:

  • снять валюту со своего валютного счета в Украине можно до 30 тыс. грн в эквиваленте в день. К примеру, у вас есть долларовый счет — вы можете снять с него чуть более тысячи долларов в день, если счет в евро — тогда можно снять около 900 евро в день;
  • официальный курс гривны к доллару — 29,25 грн/$, курс гривны к евро — 33,17 грн/евро (зафиксирован на 24.02.2022);
  • покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 г.). Исключение (с 8 марта) — покупка валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством агрессором (при наличии валюты).
В Нацбанке говорят, что не нужно вывозить из Украины наличную гривну — вы либо вообще не сможете обменять ее за границей, либо сможете обменять по очень невыгодному курсу.
Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств — терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег. А дальше за границей рассчитываться картой.

При пересечении границы:

  • требование декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте) остается. Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов;
  • для выезжающих на автомобиле — полис страхования «зеленая карта» не обязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова), если вы въезжаете на менее 30 дней;
  • «ковидные» документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются. Однако могут потребоваться в странах назначения.

Расчеты за границей:

  • расчеты за границей лучше проводить в безналичной форме: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay;
  • за границей в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт;
  • это выгодно: конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не по курсу наличного обмена).
Также в Национальном банке Украины напомнили, что регулятор не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты, как внутри страны, так и за рубежом.
По материалам: Finance.UA
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